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Казахстанцы поверили обещаниям в интернете и потеряли 337 млн тенге (видео)

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Подозреваемый в интернет-мошенничестве
Задержанный. Фото: polisia.kz

87 жителей Туркестанской области поверили обещаниям об увеличении денег и в итоге лишились более 337 млн тенге. Подозреваемого задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, киберполицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в интернет-мошенничестве на территории Туркестанской области.

"Подозреваемый, завоевав доверие жертв и обещая увеличение денежных средств, оформил на их имена онлайн-кредиты. Полученные деньги он потратил на личные нужды. В ходе проверки доказана его причастность к 87 случаям мошенничества", - уточнили в МВД.

В результате потерпевшим был причинен ущерб более чем в 337 млн тенге. В настоящее время подозреваемый арестован.

Также полицейские установили 22-летнего молодого человека, подозреваемого в причастности к интернет-мошенничеству. Его задержали в Алматы.

"Полицейские выяснили, что подозреваемый создал фейковые страницы в соцсети, предлагая услуги по сборке мебели, принимал заказы от жертв и завладел их деньгами. На данный момент установлена его причастность к четырем фактам мошенничества в Туркестанской области и к 18 случаям по всей республике", - отметили в МВД.

Расследование продолжается. Стоит отметить, что эти преступления были раскрыты в первые сутки оперативно-профилактического мероприятия "Anti-fraud".

Также полицейские Туркестанской области раскрыли за сутки в ходе ОПМ пять ранее совершенных преступлений и изъяли 18 единиц контрафактной продукции.

Ранее в Западно-Казахстанской области задержали трех человек, подозреваемых в мошенничестве через WhatsApp на сумму порядка 10 млн тенге. По данным полиции, подозреваемые представлялись детьми и просили деньги.

А в Актобе вынесли приговор по делу о мошенничестве. Трое потерпевших отдали 5 млн тенге, надеясь поступить на грант в медицинскую академию. Подсудимого приговорили к ограничению свободы и принудительному труду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2187179-kazahstancy-poverili-obeshchaniyam-v-internete-i-poteryali-337-mln-tenge-video/

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