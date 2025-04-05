Свыше 700 кг героина пытались провезти через Казахстан под видом крема для обуви
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В Главной транспортной прокуратуре сообщили, что было завершено расследование контрабанды 700 кг героина, дело направлено в суд, передает NUR.KZ.
Как пояснили в ведомстве, в мае 2024 года на пограничном пункте пропуска "Б.Конысбаев" в Туркестанской области была пресечена крупная попытка контрабанды наркотиков.
В грузовой автомашине, следовавшей через границу, обнаружили более 700 кг героина, тщательно замаскированного под обувной крем.
"В ходе расследования органами национальной безопасности установлена причастность двух граждан Турецкой Республики, к которым применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Как считает следствие, наркотики планировалось перевезти через Казахстан в третьи страны.
Сейчас дело направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233377-svyshe-700-kg-geroina-pytalis-provezti-cherez-kazahstan-pod-vidom-krema-dlya-obuvi/