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Эзотерика

Свыше 700 кг героина пытались провезти через Казахстан под видом крема для обуви

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На мужчину надевают наручники
Наручники. Иллюстративное фото: Kirk Marsh/Getty Images

В Главной транспортной прокуратуре сообщили, что было завершено расследование контрабанды 700 кг героина, дело направлено в суд, передает NUR.KZ.

Как пояснили в ведомстве, в мае 2024 года на пограничном пункте пропуска "Б.Конысбаев" в Туркестанской области была пресечена крупная попытка контрабанды наркотиков.

В грузовой автомашине, следовавшей через границу, обнаружили более 700 кг героина, тщательно замаскированного под обувной крем.

"В ходе расследования органами национальной безопасности установлена причастность двух граждан Турецкой Республики, к которым применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении. 

Как считает следствие, наркотики планировалось перевезти через Казахстан в третьи страны.  

Сейчас дело направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233377-svyshe-700-kg-geroina-pytalis-provezti-cherez-kazahstan-pod-vidom-krema-dlya-obuvi/