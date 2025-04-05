Свыше 700 кг героина пытались провезти через Казахстан под видом крема для обуви

В Главной транспортной прокуратуре сообщили, что было завершено расследование контрабанды 700 кг героина, дело направлено в суд, передает NUR.KZ.

Как пояснили в ведомстве, в мае 2024 года на пограничном пункте пропуска "Б.Конысбаев" в Туркестанской области была пресечена крупная попытка контрабанды наркотиков.

В грузовой автомашине, следовавшей через границу, обнаружили более 700 кг героина, тщательно замаскированного под обувной крем.

"В ходе расследования органами национальной безопасности установлена причастность двух граждан Турецкой Республики, к которым применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Как считает следствие, наркотики планировалось перевезти через Казахстан в третьи страны.

Сейчас дело направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области.