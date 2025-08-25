Приговоренный к расстрелу казахстанец выйдет на свободу

Осужденный, ранее приговоренный к высшей мере наказания - расстрелу, готовится к освобождению. Почти 25 лет он провел в заключении, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по Акмолинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сотрудники УИС в Акмолинской области помогают осужденному, не имеющему поддержки семьи, подготовиться к освобождению.

24 года мужчина находится в колонии. За плечами заключенного несколько тяжких преступлений. Среди них - преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, убийства.

Совершив особо тяжкое преступление, он был приговорен к исключительной мере наказания - расстрелу. По решению Верховного суда Казахстана смертную казнь заменили на 25 лет лишения свободы.

"Мужчина вместе с другом за 10 дней отпуска, который предоставили ему в воинской части в связи с семейными обстоятельствами, совершил несколько эпизодов тяжких преступлений. Когда отпуск подошел к концу, решил, что возвращаться не будет. Находясь все время в состоянии алкогольного опьянения, он день за днем углублялся все дальше и дальше - от изнасилования несовершеннолетних до убийства", - рассказали в ДУИС по Акмолинской области.

Медэкспертиза на вменяемость дала заключение, что мужчина психически здоров. 24 года назад родные от него отказались. За весь период ни единого письма, ни звонка.

"Семь лет назад была посылка, не знаю, кто прислал, думаю, может брат все-таки", - поделился осужденный.

Когда стал приближаться срок освобождения, сотрудники УИС обратили внимание на его поведение - он стал задумчив, менее общителен. В беседе с психологом осужденный поделился, что не знает, как он сможет жить в новом, неведомом ему мире. Ведь о современной жизни он ничего не знает, так как в 2001 году все было по-другому. На свободе мужчину никто не ждет. Недавно он заявил, что не хочет выходить из учреждения.

"В следующем году у осужденного подходит срок освобождения, мы занимаемся его подготовкой уже сейчас. Семья отказалась от него, идти ему некуда", - рассказал начальник отдела по воспитательной и социально-психологической работе среди осужденных Жанат Кожин.

В ходе переписки и телефонных разговоров один из Центров социальной адаптации дал положительный ответ. При наличии всех необходимых документов освободившийся мужчина сможет проживать там в течение года.

"Наша задача не только обеспечить исполнение наказания, но и сделать все возможное, чтобы человек, отбыв свой срок, имел шанс на достойную жизнь. Особенно важно оказать поддержку тем, кто остался один на один с собой. Мы стремимся, помогая человеку, дать не только документы и кров, но и веру в себя и в то, что общество готово принять его обратно", - добавил Жанат Кожин.

Ранее стало известно, что в Казахстане хотят расширить список заболеваний, по которым осужденных могут освободить от наказания. Так, туда предложили внести цирроз печени и хроническую обструктивную болезнь легких тяжелой степени. Проект приказа вынесен на обсуждение до 5 сентября 2025 года.

В Мангистауской области оказали помощь мужчине, освободившемуся из колонии. Ему предоставили временное жилье и помогут найти работу.

А в Восточно-Казахстанской области мужчину задержали спустя 10 дней после освобождения из колонии по УДО. Его подозревают в попытке перебросить крупную партию наркотиков в исправительное учреждение.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.