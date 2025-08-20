Тяжелобольных осужденных предложили освобождать от наказания в Казахстане
В Казахстане хотят расширить список заболеваний, по которым осужденных могут освободить от наказания, передает NUR.KZ со ссылкой на проект Министерства здравоохранения.
На портале "Открытые НПА" опубликован проект Минздрава, в котором поднимается вопрос снижения смертности и охраны здоровья тяжелобольных осужденных. В новом проекте актуализирован перечень заболеваний, дающих основания для освобождения от наказания.
В список предложили внести цирроз печени, хроническую обструктивную болезнь легких тяжелой степени, а также гормонозависимых осужденных. Кроме того, уточнены стадии заболеваний при хронической болезни почек.
"Усилена роль специальной медицинской комиссии, закреплены ее задачи, функции, принципы работы и состав. Предусмотрена возможность повторного медицинского освидетельствования осужденных, при ухудшении их состояния здоровья", - сказано в проекте.
Проект приказа вынесен на обсуждение до 5 сентября 2025 года.
Несколько недель назад министр здравоохранения Акмарал Альназарова во время визита в Кокшетау высказалась об оказании медпомощи в следственных изоляторах.
"Люди под стражей имеют право на качественное медицинское обслуживание наравне с другими гражданами. Важно, чтобы эти стандарты были соблюдены", - отметила Акмарал Альназарова.
В марте текущего года сообщалось, что врачам приписывали лишних проверенных осужденных и платили больше денег в ВКО.
До этого в министерстве здравоохранения рассказали, какие изменения ждут систему обязательного соцмедстрахования в следующем году.
