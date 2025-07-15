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      Казахстанка не жила по своему адресу и оказалась под стражей

      Опубликовано:

      Женщина за решеткой
      Женщина за решеткой. Иллюстративное фото: Bonerok/Getty Images

      В Алматинской области женщину лишили свободы в связи с нарушением условий пробационного контроля, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 10 июня 2025 года в Енбекшиказахском районном суде №2 состоялось судебное заседание по представлению службы пробации о замене неотбытого срока наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы в отношении осужденной в связи с нарушением условий пробационного контроля.

      Приговором Капшагайского городского суда от 24 мая 2022 года женщина была признана виновной по п.1 и 4 ч.3 ст.190 УК РК (Мошенничество) и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

      В отношении осужденной был установлен пробационный контроль. Женщина была поставлена на учет 26 апреля 2024 года. Однако она нарушила ограничения и обязанности, указанные в постановлении суда, скрылась с места жительства, ее местонахождение стало неизвестно.

      Было установлено, что она не проживает по указанному адресу. В связи с этим 26 марта 2025 года суд вынес постановление о розыске и заключении под стражу. 28 апреля 2025 года осужденная была задержана.

      В судебном заседании представитель пробационной службы поддержал представление и просил удовлетворить его.

      Постановлением суда неотбытая часть наказания, а именно 2 года 1 месяц и 16 дней ограничения свободы, заменена на наказание в виде лишения свободы.

      Отбывание назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

      До вступления постановления суда в законную силу в отношении осужденной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она была взята под стражу в зале суда.

      Постановление уже вступило в законную силу.

      В Усть-Каменогорске мужчина лишился свободы, пытаясь обмануть систему. Он отлучался из дома по ночам и предоставил фиктивную справку о работе. Шесть предупреждений были проигнорированы подучетным. В итоге ограничение свободы ему заменили на лишение.

      В области Ұлытау мужчине, который не посещал службу пробации, отсутствовал дома по ночам и не вышел на работу, также заменили ограничение свободы на лишение. Осужденный просил дать ему еще один шанс, но суд не прислушался к этой просьбе.

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