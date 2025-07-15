Казахстанка не жила по своему адресу и оказалась под стражей

В Алматинской области женщину лишили свободы в связи с нарушением условий пробационного контроля, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 10 июня 2025 года в Енбекшиказахском районном суде №2 состоялось судебное заседание по представлению службы пробации о замене неотбытого срока наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы в отношении осужденной в связи с нарушением условий пробационного контроля.

Приговором Капшагайского городского суда от 24 мая 2022 года женщина была признана виновной по п.1 и 4 ч.3 ст.190 УК РК (Мошенничество) и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

В отношении осужденной был установлен пробационный контроль. Женщина была поставлена на учет 26 апреля 2024 года. Однако она нарушила ограничения и обязанности, указанные в постановлении суда, скрылась с места жительства, ее местонахождение стало неизвестно.

Было установлено, что она не проживает по указанному адресу. В связи с этим 26 марта 2025 года суд вынес постановление о розыске и заключении под стражу. 28 апреля 2025 года осужденная была задержана.

В судебном заседании представитель пробационной службы поддержал представление и просил удовлетворить его.

Постановлением суда неотбытая часть наказания, а именно 2 года 1 месяц и 16 дней ограничения свободы, заменена на наказание в виде лишения свободы.

Отбывание назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

До вступления постановления суда в законную силу в отношении осужденной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она была взята под стражу в зале суда.

Постановление уже вступило в законную силу.

В Усть-Каменогорске мужчина лишился свободы, пытаясь обмануть систему. Он отлучался из дома по ночам и предоставил фиктивную справку о работе. Шесть предупреждений были проигнорированы подучетным. В итоге ограничение свободы ему заменили на лишение.

В области Ұлытау мужчине, который не посещал службу пробации, отсутствовал дома по ночам и не вышел на работу, также заменили ограничение свободы на лишение. Осужденный просил дать ему еще один шанс, но суд не прислушался к этой просьбе.

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