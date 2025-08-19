Астанчанин вернулся из Вьетнама и попал под арест на 5 суток

В международном аэропорту Астаны по прилету авиарейса Камрань - Астана сотрудники линейного отдела полиции сняли с борта 30-летнего жителя столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, установлено, что во время полета мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, громко выражался нецензурной бранью и отказывался выполнять законные требования экипажа.

"Транспортной полицией нарушитель привлечен к ответственности за распитие спиртных напитков и нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, а также за несоблюдение правил поведения на воздушном судне", - отмечается в сообщении.

Кроме того, решением суда мужчина арестован на 5 суток за совершение мелкого хулиганства.

Полиция на транспорте напоминает гражданам о необходимости строго соблюдать правила поведения в общественных местах, в том числе на борту воздушных судов.

Любые нарушения закона влекут административную, а в отдельных случаях - уголовную ответственность.

Напомним, ранее жительницу Атырау сняли с рейса за нарушение общественного порядка - женщина была пьяна, вела себя агрессивно и выражалась нецензурной бранью.

В январе гражданина КНР оштрафовали и сняли с рейса за плевок в зале ожидания местных вылетов аэропорта Алматы. Правонарушитель привлечен к ответственности за загрязнение мест общего пользования и оштрафован на 5 МРП.

Отметим, в Казахстане нецензурная брань в общественных местах может оказаться мелким хулиганством (статья 434 Административного кодекса РК, или КоАП).

Нарушителям грозит штраф в размере 20 МРП, либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. Повторное нарушение в течение 12 месяцев после первого наказания грозит арестом на срок от 15 до 30 суток.

