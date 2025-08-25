"Не успел оформить": водитель BMW выехал с подложными номерами и лишился прав в Астане

В Астане полицейские остановили водителя, номера на машине которого оказались снятыми с другой машины. Суд назначил водителю арест и лишение прав на год, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщает Департамент полиции Астаны, в ходе патрулирования на улице Токпанова сотрудники полиции остановили автомобиль марки BMW, за рулем которого находился 37-летний житель столицы.

"Проверка показала: государственные регистрационные знаки не принадлежали данной машине. Нарушитель объяснил, что номера он снял с другого авто, так как "свои еще не были оформлены". Однако подобные действия законом строго запрещены и квалифицируются как грубое нарушение", - сообщается в публикации.

Водитель привлечен к ответственности за управление транспортным средством с заведомо подложными регистрационными номерами. Суд назначил ему административный арест и лишил права управления сроком на один год. Автомобиль водворен на коммунальную штрафстоянку.

Полиция напоминает: эксплуатация автомобиля с чужими или поддельными номерами - это не "хитрость", а прямое нарушение закона. Такой "тюнинг" оборачивается арестом, лишением прав и серьезными последствиями. Ни одна попытка обойти закон не останется безнаказанной.

Добавим, в Усть-Каменогорске девушку-водителя наказали за то, что ради видео она заменила госномер авто на табличку с фамилией и выехала с ней на улицы города.

Ранее в Актобе полицейские выявили "шпионский" автомобиль Lexus с переворачивающимися номерами, видео с которым распространилось в соцсетях. Водителя наказали за управление авто с применением технических средств, позволяющих умышленно скрывать, изменять или искажать номерные знаки.

Также в Сети распространилось видео, на котором водитель авто совершил сразу несколько нарушений ПДД. Одно из них - заезд в русло реки Есентай в Алматы. У машины также не было госномеров, но были включены проблесковые маячки.

Еще в Алматы разоблачили мужчину, который пользовался подложными номерами и нарушал ПДД. Штрафы за его действия приходили жителю другого города.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.