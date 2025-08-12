Казахстанец получал штрафы за нарушения, которых не совершал: причину раскрыли в полиции

В Алматы раскрыли мужчину, который пользовался подложными номерами и нарушал ПДД. Штрафы за его действия приходили жителю другого города, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы, в мегаполисе разоблачили нарушителя с подложными номерами.

"Велась работа по розыску злостного нарушителя: две одинаковые машины с одинаковыми государственными номерами, но разными владельцами. Один из них нарушал правила дорожного движения в Алматы, а второй - законопослушный водитель из Уральска, неожиданно начал получать взыскание.

В ходе проверки выяснилось, что нарушитель использовал подложные государственные номера. Полицейским понадобилось всего несколько дней, чтобы задержать его",- рассказали в ДП.

В апреле этого года водителя, который поставил на свой автомобиль поддельные номера, наказали в Астане - его лишили прав и отправили под арест.

Также мы писали, что погоню за Mercedes с фальшивыми номерами устроили полицейские в Уральске. В итоге авто все же удалось остановить. В отношении водителя составлены сразу несколько административных протоколов за грубые нарушения ПДД.

Ранее жителя СКО арестовали и лишили прав за заведомо подложные государственные регистрационные номерные знаки на его автомобиле. В суде мужчина пояснил, что свидетельства о регистрации транспортного средства на его автомобиль "ВАЗ-2111" не имеется.

