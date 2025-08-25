Казахстанку наказали за фамилию вместо номера на ее авто (видео)

В Усть-Каменогорске девушку-водителя наказали за то, что ради видео она заменила госномер авто на табличку с фамилией и выехала с ней на улицы города, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в социальных сетях появилось видео из Усть-Каменогорска, где ради эффектного ролика автолюбительница заменила государственный регистрационный номер своего автомобиля на декоративную табличку.

Полиция установила и привлекла гражданку к ответственности за нарушение правил эксплуатации транспортных средств.

"Кроме того, установлено, что во время движения она находилась без ремня безопасности, за что также понесла административное наказание", - отметили в ведомстве.

В Департаменте полиции ВКО напомнили, что государственные номерные знаки должны быть размещены в установленном порядке, а их замена или сокрытие влекут ответственность.

Ранее в Актобе полицейские выявили "шпионский" автомобиль Lexus с переворачивающимися номерами, видео с которым распространилось в соцсетях. Водителя наказали за управление авто с применением технических средств, позволяющих умышленно скрывать, изменять или искажать номерные знаки.

Также в Сети распространилось видео, на котором водитель авто совершил сразу несколько нарушений ПДД. Одно из них - заезд в русло реки Есентай. У машины также не было госномеров, но были включены проблесковые маячки.

В Алматы разоблачили мужчину, который пользовался подложными номерами и нарушал ПДД. Штрафы за его действия приходили жителю другого города.

