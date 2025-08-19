Казахстанцу назначили максимальное наказание за изнасилование племянницы
Максимальное наказание назначили по делу об изнасиловании несовершеннолетней племянницы зятем. Преступления совершались на протяжении нескольких лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении мужчины рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области.
Казахстанца обвинили в совершении насильственного действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п.1 ч.3-1 ст.121 УК), а также в изнасиловании несовершеннолетней (п.1 ч.3-1 ст.120 УК).
"В июне 2023 года, марте и декабре 2024 года, январе 2025 года подсудимый, находясь по своему адресу проживания, будучи зятем несовершеннолетней девочки 2009 года рождения, с применением насилия совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Осенью 2024 года и в январе 2025 года он совершил ее изнасилование", - установил суд.
Вина подсудимого подтверждалась показаниями представителя потерпевшей и свидетелей, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами, а также материалами негласных следственных действий.
Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 17 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Потерпевшая сторона просила строго наказать подсудимого. Подсудимый вину не признал.
Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие у обвиняемого несовершеннолетних детей. Отягчающие обстоятельства установлены не были.
Приговором суда мужчину признали виновным. По совокупности уголовных правонарушений, путем частичного сложения наказаний ему окончательно назначили максимальное наказание - 17 лет лишения свободы.
Также его пожизненно лишили права занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Судом взыскана компенсация морального вреда 5 млн тенге и материального ущерба в размере 1,6 млн тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.
Отметим, что по п.1 ч.3-1 ст.121 УК РК мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), совершенные в отношении несовершеннолетнего лица, наказываются лишением свободы на срок от 15 до 17 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
В соответствии с п.1 ч.3-1 ст.120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 17 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
