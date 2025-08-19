jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Казахстанцу назначили максимальное наказание за изнасилование племянницы

      Опубликовано:

      Плачущая девочка
      Девочка. Иллюстративное фото: towfiqu ahamed / Getty Images

      Максимальное наказание назначили по делу об изнасиловании несовершеннолетней племянницы зятем. Преступления совершались на протяжении нескольких лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении мужчины рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области.

      Казахстанца обвинили в совершении насильственного действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п.1 ч.3-1 ст.121 УК), а также в изнасиловании несовершеннолетней (п.1 ч.3-1 ст.120 УК).

      "В июне 2023 года, марте и декабре 2024 года, январе 2025 года подсудимый, находясь по своему адресу проживания, будучи зятем несовершеннолетней девочки 2009 года рождения, с применением насилия совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Осенью 2024 года и в январе 2025 года он совершил ее изнасилование", - установил суд.

      Вина подсудимого подтверждалась показаниями представителя потерпевшей и свидетелей, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами, а также материалами негласных следственных действий.

      Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 17 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

      Потерпевшая сторона просила строго наказать подсудимого. Подсудимый вину не признал.

      Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие у обвиняемого несовершеннолетних детей. Отягчающие обстоятельства установлены не были.

      Приговором суда мужчину признали виновным. По совокупности уголовных правонарушений, путем частичного сложения наказаний ему окончательно назначили максимальное наказание - 17 лет лишения свободы.

      Также его пожизненно лишили права занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

      Судом взыскана компенсация морального вреда 5 млн тенге и материального ущерба в размере 1,6 млн тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.

      Отметим, что по п.1 ч.3-1 ст.121 УК РК мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), совершенные в отношении несовершеннолетнего лица, наказываются лишением свободы на срок от 15 до 17 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

      В соответствии с п.1 ч.3-1 ст.120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 17 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

