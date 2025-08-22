Спецоперация в Талдыкоргане: задержана семейная пара (видео)

В области Жетісу семейную пару задержали по подозрению в незаконной торговле сотнями электронных устройств для потребления табака, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в области Жетісу сотрудники полиции пресекли деятельность по реализации запрещенных электронных курительных систем. В ходе оперативных мероприятий в Талдыкоргане провели контрольный закуп.

"Через мессенджер 27-летний местный житель продал электронное курительное устройство, доставку которого осуществил курьер.

В ходе дальнейшей операции полицейские задержали его супругу, а также 28-летнего мужчину, в автомобиле которого было обнаружено и изъято 275 электронных систем потребления табака (вейпов).

Кроме того, задержан 20-летний житель региона, подрабатывавший под видом таксиста и доставлявший запрещенные товары клиентам", - рассказали в МВД.

Правоохранительные органы напоминают: за продажу и распространение электронных систем потребления табака, ароматизаторов и жидкостей к ним предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее деятельность крупной оптовой сети, осуществлявшей незаконный оборот вейпов и жидкостей для них, пресекли в Астане. Продукция распространялась по всем регионам Казахстана с использованием мессенджера Telegram и курьерской доставки.

В Алматы сотрудники АФМ пресекли деятельность группы, которая, по версии следствия, продавала вейпы и жидкости для них, в том числе подросткам. В ходе обыска изъяли более 150 тыс. вейпов, доход от реализации которых мог превысить 1 млрд тенге.

Из Российской Федерации 13 тыс. вейпов пытались ввезти в Казахстан контрабандисты. Были задержаны два грузовика.

