Оптовая сеть: вейпы на 6 млрд тенге изъяли в Астане

Деятельность крупной оптовой сети, осуществлявшей незаконный оборот вейпов и жидкостей для них, пресекли в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как заявили в столичном департаменте агентства, продукция распространялась по всем регионам Казахстана с использованием мессенджера Telegram и курьерской доставки.

В результате оперативно-следственных мероприятий выявлено 5 складов, где в ходе обыска изъято более 490 тыс. вейпов.

Согласно оценкам, доход от их реализации мог превысить 6 млрд тенге.

" Кроме того, подозреваемые организовали схему отмывания денежных средств с использованием дроперов - подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения", - сообщили в АФМ.

По данным ведомства, часть преступного дохода организатор направил на заключение сделок по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 млн тенге.

В настоящий момент с санкции суда наложен арест на автомашину, с помощью которой осуществлялась доставка запрещенной продукции.

Организаторы незаконного бизнеса объявлены в розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей - расследование продолжается.

Напомним, что с 20 июня прошлого года действует законодательный запрет на продажу электронных сигарет в Казахстане.

Согласно статье 301-1 УК РК, оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 МРП (790 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

Ранее мы писали, что в Алматы сотрудники АФМ пресекли деятельность группы, которая, по версии следствия, продавала вейпы и жидкости для них, в том числе подросткам. Был изъят товар на 1 млрд тенге.

