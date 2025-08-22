Акмолинка отдала 5 млн тенге на "необходимую помощь", а потом обратилась в полицию

Аферисты обманули жительницу Кокшетау на 5 млн тенге, сообщив о ДТП с участием ее дочери. Проверяется причастность к делу двух алматинцев, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс- служба ведомства, в управление полиции Кокшетау поступило заявление от местной жительницы о факте мошенничества.

По словам потерпевшей, 19 августа около 14:00 неизвестные лица позвонили ей и сообщили ложную информацию о том, что ее дочь якобы попала в дорожно-транспортное происшествие.

"Под предлогом "необходимой помощи" злоумышленники обманным путем завладели денежными средствами в размере 5 миллионов тенге", - уточнили в ДП Акмолинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции установили двоих жителей Алматы, причастность к преступлению которых проверяется. Начато досудебное расследование.

"Если вам сообщают по телефону о чрезвычайной ситуации с родственниками и требуют деньги - сохраняйте спокойствие, не торопитесь переводить средства и обязательно проверьте информацию, связавшись с родными напрямую", - напомнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Алматы полицейские предотвратили мошенничество и помогли горожанке сохранить несколько десятков миллионов тенге. Ее несколько дней вводили в заблуждение, убеждая, что она участвует в спецоперации.

Жительница Павлодарской области попалась на удочку мошенников, когда получила сообщение от сотрудницы завода, на котором работает. Она лишилась свыше 15 млн тенге.

Пожилая жительница Акмолинской области отдала 9 млн тенге наличными за "спасение" дочери, которая якобы попала в ДТП в России. Деньги у 82-летней пенсионерки забрал дроппер. По словам женщины, эти деньги она копила на протяжении последних лет.

