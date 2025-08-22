Акмолинка отдала 5 млн тенге на "необходимую помощь", а потом обратилась в полицию
Опубликовано:
Аферисты обманули жительницу Кокшетау на 5 млн тенге, сообщив о ДТП с участием ее дочери. Проверяется причастность к делу двух алматинцев, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.
Как сообщает пресс- служба ведомства, в управление полиции Кокшетау поступило заявление от местной жительницы о факте мошенничества.
По словам потерпевшей, 19 августа около 14:00 неизвестные лица позвонили ей и сообщили ложную информацию о том, что ее дочь якобы попала в дорожно-транспортное происшествие.
"Под предлогом "необходимой помощи" злоумышленники обманным путем завладели денежными средствами в размере 5 миллионов тенге", - уточнили в ДП Акмолинской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции установили двоих жителей Алматы, причастность к преступлению которых проверяется. Начато досудебное расследование.
"Если вам сообщают по телефону о чрезвычайной ситуации с родственниками и требуют деньги - сохраняйте спокойствие, не торопитесь переводить средства и обязательно проверьте информацию, связавшись с родными напрямую", - напомнили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Алматы полицейские предотвратили мошенничество и помогли горожанке сохранить несколько десятков миллионов тенге. Ее несколько дней вводили в заблуждение, убеждая, что она участвует в спецоперации.
Жительница Павлодарской области попалась на удочку мошенников, когда получила сообщение от сотрудницы завода, на котором работает. Она лишилась свыше 15 млн тенге.
Пожилая жительница Акмолинской области отдала 9 млн тенге наличными за "спасение" дочери, которая якобы попала в ДТП в России. Деньги у 82-летней пенсионерки забрал дроппер. По словам женщины, эти деньги она копила на протяжении последних лет.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2277909-akmolinka-otdala-5-mln-tenge-na-neobhodimuyu-pomoshch-a-potom-obratilas-v-policiyu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах