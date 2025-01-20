Акмолинка отдала 9 млн тенге неизвестному после звонка

Пожилая жительница Акмолинской области отдала 9 млн тенге наличными за "спасение" дочери. Деньги у 82-летней пенсионерки забрал дроппер, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, очередной жертвой мошенничества стала жительница города Акколь 1942 года рождения. 17 января она отдала 9 млн тенге неизвестному мужчине, который пообещал передать денежные средства "адвокату".

Как следует из рассказа потерпевшей, около 16.30 к ней на телефон поступил звонок от российского абонента. Так как единственная дочь заявительницы проживает в Российской Федерации, пенсионерка без раздумий взяла трубку.

"Когда раздался взволнованный женский голос и сообщил о происшествии, сразу же доверилась неизвестным. "Мама, я попала в ДТП", - с таких слов начали беседу мошенники. Согласно преступной схеме, по вине дочери потерпевшей произошла авария и водителю автомашины срочно требуется платная операция", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Встревоженная женщина ответила, что у нее имеются 5 млн наличными, но нет возможности перевести их в Россию.

Мошенники тут же нашли дроппера, который позже пришел к женщине и забрал деньги, а также некоторые вещи, которые она передала дочери. Впоследствии мошенники продолжили разговор и выманили у пенсионерки еще 4 млн тенге. Деньги она отдала тому же дропперу.

"По словам потерпевшей, денежные средства она копила на протяжении последних лет, но лишилась их в течение всего нескольких часов", - отметили в ведомстве.

По факту мошенничества полицейские проводят досудебное расследование.

Правоохранители призвали жителей региона к бдительности и попросили граждан предупредить о действиях мошенников своих пожилых родственников.

Ранее 90-летней жительнице Шымкента мошенники сообщили, что ее сноха на автомобиле сбила человека. Пенсионерка поверила обману и отдала 500 тыс. тенге через курьера, чтобы выручить родственницу. В ходе розыскных мероприятий оперативники задержали мужчину, который приходил домой к потерпевшей за наличными.

А 86-летний житель Астаны попался на ухищрения мошенников и отдал им 700 тыс. тенге в надежде помочь дочери, которая якобы попала в ДТП. Полицейские вернули пожилому мужчине украденные деньги. Помог им в этом наблюдательный дворник.