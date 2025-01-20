Top.Mail.Ru
Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Акмолинка отдала 9 млн тенге неизвестному после звонка

Опубликовано:

Пенсионерка плачет
Пожилая женщина плачет. Иллюстративное фото: David Petrus Ibars / Getty Images

Пожилая жительница Акмолинской области отдала 9 млн тенге наличными за "спасение" дочери. Деньги у 82-летней пенсионерки забрал дроппер, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, очередной жертвой мошенничества стала жительница города Акколь 1942 года рождения. 17 января она отдала 9 млн тенге неизвестному мужчине, который пообещал передать денежные средства "адвокату".

Как следует из рассказа потерпевшей, около 16.30 к ней на телефон поступил звонок от российского абонента. Так как единственная дочь заявительницы проживает в Российской Федерации, пенсионерка без раздумий взяла трубку.

"Когда раздался взволнованный женский голос и сообщил о происшествии, сразу же доверилась неизвестным. "Мама, я попала в ДТП", - с таких слов начали беседу мошенники. Согласно преступной схеме, по вине дочери потерпевшей произошла авария и водителю автомашины срочно требуется платная операция", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Встревоженная женщина ответила, что у нее имеются 5 млн наличными, но нет возможности перевести их в Россию.

Мошенники тут же нашли дроппера, который позже пришел к женщине и забрал деньги, а также некоторые вещи, которые она передала дочери. Впоследствии мошенники продолжили разговор и выманили у пенсионерки еще 4 млн тенге. Деньги она отдала тому же дропперу.

"По словам потерпевшей, денежные средства она копила на протяжении последних лет, но лишилась их в течение всего нескольких часов", - отметили в ведомстве.

По факту мошенничества полицейские проводят досудебное расследование.

Правоохранители призвали жителей региона к бдительности и попросили граждан предупредить о действиях мошенников своих пожилых родственников.

Ранее 90-летней жительнице Шымкента мошенники сообщили, что ее сноха на автомобиле сбила человека. Пенсионерка поверила обману и отдала 500 тыс. тенге через курьера, чтобы выручить родственницу. В ходе розыскных мероприятий оперативники задержали мужчину, который приходил домой к потерпевшей за наличными.

А 86-летний житель Астаны попался на ухищрения мошенников и отдал им 700 тыс. тенге в надежде помочь дочери, которая якобы попала в ДТП. Полицейские вернули пожилому мужчине украденные деньги. Помог им в этом наблюдательный дворник.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213259-akmolinka-otdala-9-mln-tenge-neizvestnomu-posle-zvonka/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie