Мужчину избили дубинкой во дворе дома в Актобе (видео)

В Сети появилось видео из Актобе, где находившийся в автомобиле мужчина подвергся нападению и пострадал от ударов дубинкой. Он пытался убежать от нападавшего, передает NUR.KZ.

Видео нападения в Актобе опубликовал Telegram-канал Kris_p_astana. Сообщалось, что инцидент произошел в ночное время во дворе жилого дома по улице Есет батыра.

"Неизвестный мужчина, вооруженный дубинкой, подкараулил и избил человека, находившегося в автомобиле. В результате нападения пострадавший потерял много крови. Мотивы действий нападавшего пока неизвестны", - говорится в посте.

По всей видимости, нападавшему удалось разбить боковое стекло автомобиля, что вынудило пострадавшего выбежать из машины и пытаться найти укрытие на парковке.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый установлен и задержан. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Потерпевший в настоящее время находится в медицинском учреждении", - рассказали в ведомстве.

Внимание! Видео содержит сцены жестокости и насилия и не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам.

