Грабители ночью проникли в квартиру, избили хозяина и забрали золото в Алматы (видео)
Опубликовано:
Семейная пара из Алматы стала жертвой ограбления - злоумышленники проникли ночью в квартиру, избили хозяина и забрали украшения и золото, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.
Как рассказали в полиции, все произошло примерно в два часа ночи. Двое неизвестных проникли в квартиру семейной пары. Угрожая хозяевам, они потребовали деньги и ценности. В итоге супруги отдали свои сбережения и золотые украшения.
Отмечается, что хозяин квартиры после избиения был госпитализирован. Сейчас он в тяжелом состоянии.
Между тем полицейским удалось по горячим следам задержать подозреваемых в грабеже. Отмечается, что оба задержанных уже имеют судимости.
У них изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность к преступлению. Обоих подозреваемых заключили под стражу.
"Подобные преступления носят особо опасный характер, и мы принципиально жестко реагируем на каждое из них. Уверяю, виновные понесут наказание по закону.
Вместе с тем напоминаю: за совершение разбоя, сопряженного с насилием, уголовным законодательством предусмотрено строгое наказание", — отметил начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.
Добавим, что согласно статье 192 УК РК разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью и с целью хищения имущества, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Усть-Каменогорске ограбили цветочный и продуктовый магазины. Из касс забрали более 120 тыс. тенге. Подозреваемого в грабежах задержали.
До этого в Карагандинской области полицейские задержали подозреваемых в совершении грабежа с применением насилия. Потерпевший лишился золотой цепочки и телефона, а общий ущерб составил порядка 400 тыс. тенге.
Также сообщалось, что 18-летние посетители ломбарда задержали вооруженного грабителя в Шымкенте. Данный момент попал на видео.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2277531-grabiteli-nochyu-pronikli-v-kvartiru-izbili-hozyaina-i-zabrali-zoloto-v-almaty-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах