Грабители ночью проникли в квартиру, избили хозяина и забрали золото в Алматы (видео)

Семейная пара из Алматы стала жертвой ограбления - злоумышленники проникли ночью в квартиру, избили хозяина и забрали украшения и золото, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, все произошло примерно в два часа ночи. Двое неизвестных проникли в квартиру семейной пары. Угрожая хозяевам, они потребовали деньги и ценности. В итоге супруги отдали свои сбережения и золотые украшения.

Отмечается, что хозяин квартиры после избиения был госпитализирован. Сейчас он в тяжелом состоянии.

Между тем полицейским удалось по горячим следам задержать подозреваемых в грабеже. Отмечается, что оба задержанных уже имеют судимости.

У них изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность к преступлению. Обоих подозреваемых заключили под стражу.

"Подобные преступления носят особо опасный характер, и мы принципиально жестко реагируем на каждое из них. Уверяю, виновные понесут наказание по закону.

Вместе с тем напоминаю: за совершение разбоя, сопряженного с насилием, уголовным законодательством предусмотрено строгое наказание", — отметил начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Добавим, что согласно статье 192 УК РК разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью и с целью хищения имущества, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Усть-Каменогорске ограбили цветочный и продуктовый магазины. Из касс забрали более 120 тыс. тенге. Подозреваемого в грабежах задержали.

До этого в Карагандинской области полицейские задержали подозреваемых в совершении грабежа с применением насилия. Потерпевший лишился золотой цепочки и телефона, а общий ущерб составил порядка 400 тыс. тенге.

Также сообщалось, что 18-летние посетители ломбарда задержали вооруженного грабителя в Шымкенте. Данный момент попал на видео.

