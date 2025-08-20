Казахстанец избил приятеля до потери сознания и уехал на его Lexus

В Жамбылской области мужчина избил знакомого и забрал его автомобиль Lexus ES300. Машина была открыта, а ключ находился в салоне, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ч.1 ст.200 УК) и умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч.1 ст.108-1 УК) рассмотрели в Сарысуском районном суде.

Выяснилось, что в апреле 2025 года подсудимый дома употреблял алкогольные напитки вместе с двумя своими знакомыми.

"В ходе возникшей ссоры он ударил потерпевшего по лицу, повалил его на землю, а затем один раз ударил ногой в область ребер, причинив потерпевшему умышленный легкий вред здоровью и приведя его в бессознательное состояние", - установил суд.

После этого подсудимый увидел, что возле дома стоит принадлежащий потерпевшему автомобиль Lexus ES300, оставленный открытым и с ключом внутри. Согласно материалам дела, подсудимый, не имея цели хищения, незаконно завладел транспортным средством и уехал.

Вина мужчины подтверждалась показаниями потерпевшего, свидетелей и другими материалами дела.

Прокурор просил назначить обвиняемому 1 год ограничения свободы. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он отметил, что помирился с потерпевшим, и попросил назначить мягкое наказание.

Потерпевший подтвердил, что простил подсудимого, претензий и жалоб не имеет. Материальный ущерб ему возместили в полном объеме.

Суд посчитал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и наличие малолетнего ребенка. Отягчающие обстоятельства установлены не были.

Приговором суда казахстанца признали виновным по двум уголовным статьям. Ему назначили окончательное наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В соответствии с ч.1 ст.108-1 УК РК умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 200 МРП (786 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

