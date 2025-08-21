Отдыхающие устроили драку на Алаколе (видео)

На одной из курортных зон Алаколя сняли на видео конфликт между несколькими отдыхающими. В полиции заявили, что драка была не массовой - повздорили два человека, передает сайт телеканала КТК.

На попавших в Сеть кадрах видно, как молодые люди выясняют отношения на территории зоны отдыха. Конфликт на повышенных тонах заканчивается рукоприкладством.

По данным телеканала, инцидент произошел вечером на территории одной из зон отдыха Алаколя. На кадрах толпа парней толкает друг друга, а также громко и нецензурно выражается. Что именно не поделили отдыхающие, точно неизвестно.

Однако в полиции заявляют, что драка была не массовой. Отношения выясняли только два парня. Их уже доставили в отделение. Остальные стали очевидцами и лишь пытались успокоить разгоряченных оппонентов.

Правоохранители начали досудебное расследование.

"Данный инцидент имел место между двумя молодыми людьми и не носил характера группового конфликта. Оба участника доставлены в отдел полиции. По данному факту начато досудебное расследование", - сообщили в полиции области Абай.

