Крупные ямы, сопоставимые по размерам с озерами, нашли в Алматинской области (видео)

При незаконной добыче полезных ископаемых в Алматинской области вырывали крупные ямы, сопоставимые с малыми озерами, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как рассказали в ведомстве, прокуратура Жамбылского района при координации прокуратуры области совместно с уполномоченными органами организовала проверочные мероприятия по предупреждению незаконного недропользования.

В результате принятых мер выявили и пресекли 7 фактов незаконной добычи полезных ископаемых без разрешительных документов.

"На одном из участков установлены крупные ямы, сопоставимые по площади с малыми озерами", - отметили в прокуратуре Алматинской области.

По признакам причинения вреда окружающей среде начаты досудебные расследования по ст.334 УК РК, а используемая техника водворена на штрафстоянку.

"За проведение любых операций по недропользованию без лицензий или разрешительных документов законодательством Республики Казахстан предусмотрена административная и даже уголовная ответственность", - предупреждают в надзорном органе.

Вместе с тем ведомство проинформировало население о том, что действует единый телефон доверия по вопросам незаконной добычи недр: +7 705 727 4809.

"Обращения будут тщательно рассмотрены, по каждому факту будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования", - подчеркнули в прокуратуре.

Работа по выявлению и пресечению незаконных карьеров продолжается.

Ранее в долине реки Шыбынды в ВКО выявили факт незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами. Для добычи золота применялись тяжелая специальная техника и промышленное оборудование по переработке руды. В результате только экологический ущерб превысил 300 млн тенге.

Более 50 человек подозревают в организации и участии в преступной группировке, действовавшей на месторождении "Ақбақай". Задержание проходило в четырех областях Казахстана. Ущерб предприятию составил свыше 400 млн тенге.

Весной этого года в Восточном Казахстане полицейские пресекли незаконную добычу золота с использованием спецтехники. Найти прииски смогли с помощью беспилотника.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.