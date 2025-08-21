Крупные ямы, сопоставимые по размерам с озерами, нашли в Алматинской области (видео)
Опубликовано:
При незаконной добыче полезных ископаемых в Алматинской области вырывали крупные ямы, сопоставимые с малыми озерами, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как рассказали в ведомстве, прокуратура Жамбылского района при координации прокуратуры области совместно с уполномоченными органами организовала проверочные мероприятия по предупреждению незаконного недропользования.
В результате принятых мер выявили и пресекли 7 фактов незаконной добычи полезных ископаемых без разрешительных документов.
"На одном из участков установлены крупные ямы, сопоставимые по площади с малыми озерами", - отметили в прокуратуре Алматинской области.
По признакам причинения вреда окружающей среде начаты досудебные расследования по ст.334 УК РК, а используемая техника водворена на штрафстоянку.
"За проведение любых операций по недропользованию без лицензий или разрешительных документов законодательством Республики Казахстан предусмотрена административная и даже уголовная ответственность", - предупреждают в надзорном органе.
Вместе с тем ведомство проинформировало население о том, что действует единый телефон доверия по вопросам незаконной добычи недр: +7 705 727 4809.
"Обращения будут тщательно рассмотрены, по каждому факту будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования", - подчеркнули в прокуратуре.
Работа по выявлению и пресечению незаконных карьеров продолжается.
Ранее в долине реки Шыбынды в ВКО выявили факт незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами. Для добычи золота применялись тяжелая специальная техника и промышленное оборудование по переработке руды. В результате только экологический ущерб превысил 300 млн тенге.
Более 50 человек подозревают в организации и участии в преступной группировке, действовавшей на месторождении "Ақбақай". Задержание проходило в четырех областях Казахстана. Ущерб предприятию составил свыше 400 млн тенге.
Весной этого года в Восточном Казахстане полицейские пресекли незаконную добычу золота с использованием спецтехники. Найти прииски смогли с помощью беспилотника.
