      Крупные ямы, сопоставимые по размерам с озерами, нашли в Алматинской области (видео)

      Опубликовано:

      Дорога в Алматинской области
      Автомобиль полиции на дороге. Кадр из видео: прокуратура Алматинской области

      При незаконной добыче полезных ископаемых в Алматинской области вырывали крупные ямы, сопоставимые с малыми озерами, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

      Как рассказали в ведомстве, прокуратура Жамбылского района при координации прокуратуры области совместно с уполномоченными органами организовала проверочные мероприятия по предупреждению незаконного недропользования.

      В результате принятых мер выявили и пресекли 7 фактов незаконной добычи полезных ископаемых без разрешительных документов.

      "На одном из участков установлены крупные ямы, сопоставимые по площади с малыми озерами", - отметили в прокуратуре Алматинской области.

      По признакам причинения вреда окружающей среде начаты досудебные расследования по ст.334 УК РК, а используемая техника водворена на штрафстоянку.

      "За проведение любых операций по недропользованию без лицензий или разрешительных документов законодательством Республики Казахстан предусмотрена административная и даже уголовная ответственность", - предупреждают в надзорном органе.

      Вместе с тем ведомство проинформировало население о том, что действует единый телефон доверия по вопросам незаконной добычи недр: +7 705 727 4809.

      "Обращения будут тщательно рассмотрены, по каждому факту будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования", - подчеркнули в прокуратуре.

      Работа по выявлению и пресечению незаконных карьеров продолжается.

      Ранее в долине реки Шыбынды в ВКО выявили факт незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами. Для добычи золота применялись тяжелая специальная техника и промышленное оборудование по переработке руды. В результате только экологический ущерб превысил 300 млн тенге.

      Более 50 человек подозревают в организации и участии в преступной группировке, действовавшей на месторождении "Ақбақай". Задержание проходило в четырех областях Казахстана. Ущерб предприятию составил свыше 400 млн тенге.

      Весной этого года в Восточном Казахстане полицейские пресекли незаконную добычу золота с использованием спецтехники. Найти прииски смогли с помощью беспилотника.

