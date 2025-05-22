Спецоперация на месте добычи золота в ВКО: задержаны 6 человек (видео)

В ВКО полицейские пресекли незаконную добычу золота с использованием спецтехники. Найти прииски смогли с помощью беспилотника, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомств, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Восточно-Казахстанской области выявили группу лиц, подозреваемую в незаконной добыче драгоценных полезных ископаемых на территории одного из районов.

Для фиксации противоправной деятельности оперативники использовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого удалось точно определить координаты незаконных земельных работ.

В ходе спецоперации на месте задержали шесть подозреваемых. В рамках следственных действий изъяли экскаватор, три металлоискателя, два автомобиля и образцы почвы.

По данному факту начато досудебное расследование. Назначена экспертиза для установления размера ущерба, причиненного недропользованию.

"Подобные действия наносят серьезный вред не только экономике государства, но и экологической системе региона - страдают природные ландшафты, флора и фауна", - отметили в МВД.

Ранее стало известно, что в Казахстане пресекли деятельность по незаконной добыче и переработке золотосодержащей руды в четырех областях страны. Зарегистрировали 5 уголовных дел. В полицию доставили 62 человека, включая директоров и учредителей нескольких ТОО.

В Костанайской области пресекли незаконную добычу золота на земельном участке, предназначенном для пастбища. Во время осмотра территории были обнаружены спецтехника, металлоискатели и другие инструменты, предназначенные для незаконной добычи полезных ископаемых.