    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Жителя Астаны заподозрили в краже телефона во время собеседования при приеме на работу

      Опубликовано:

      украл телефон
      Момент кражи. Кадр из видео: Polisia.kz

      В Астане задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в краже. По версии полиции, он пришел на собеседование и украл телефон администратора, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      По данным медиапортала МВД Polisi.kz, в Астане раскрыта кража в одном из увеселительных заведений.

      "Работник кафе, выйдя на несколько минут из кабинета, обнаружил пропажу своего мобильного телефона. Сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний мужчина, пришедший в заведение под видом соискателя работы.

      Ожидая администратора, он заметил оставленный на столе смартфон стоимостью около 100 тыс. тенге и, воспользовавшись моментом, тайно похитил его. Подозреваемый дал признательные показания. Он пояснил, что похищенный телефон продал, а полученные деньги потратил на личные нужды", - сказано в сообщении.

      По данному факту зарегистрировано уголовное дело, ведется расследование.

      Ранее в Костанайской области задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина на 5 млн тенге. Были похищены деньги из сейфа и некоторые дорогие товары.

      А в Алматы полицейские выявили подозреваемого в серии карманных краж благодаря видеозаписям, на которые попали моменты противоправных действий. Мужчину проверяют на возможную причастность к аналогичным преступлениям.

      В Астане задержали мужчину, которого подозревают в серии ночных краж из магазинов города, а также в проникновении в здание детского сада.

