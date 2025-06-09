30-летний мужчина проник в детский сад Астаны: в полиции сообщили подробности (видео)
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В Астане задержали мужчину, которого подозревают в серии краж из магазинов города, а также в проникновении в здание детского сада, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
По данным информационного портала Polisia.kz, в Астане полицейские задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в серии ночных краж из магазинов.
"Ночью пьяный мужчина разбил стекло продуктового магазина кирпичом. Он проник внутрь и украл из кассы около 150 тыс. тенге.
Также он разбил окно и проник в дошкольное учреждение. Сработала сигнализация, и на место быстро приехала полиция. Его подозревают в кражах, похожих на те, что уже произошли в двух других магазинах", - заявили в МВД.
Также сообщается, что задержанного поместили в изолятор временного содержания.
В марте этого года в Кокшетау мужчина разбил окно главного корпуса школы и попытался проникнуть внутрь, изрезав при этом руки. Инцидент прокомментировали в полиции.
В октябре прошлого года 27-летний житель Экибастуза попытался пройти в школу, чем переполошил сотрудников учебного заведения. Он был нетрезв, но навредить кому-либо из учеников не смог.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253522-30-letniy-muzhchina-pronik-v-detskiy-sad-astany-v-policii-soobshchili-podrobnosti-video/