"Собрали 340 млн тенге": три благотворительных фонда в Астане заподозрили в мошенничестве

В Астане зафиксировали случаи незаконного сбора денежных средств в общественных местах, используя подростков, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру столицы.

По информации прокуратуры, в Астане установили 8 несовершеннолетних 2008 - 2010 годов рождения, которых вовлекли в качестве волонтеров 3 благотворительных фонда без каких-либо договоров.

"Указанные фонды под предлогом "пожертвований" собрали деньги в других целях на общую сумму порядка 340 млн тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В рамках дела будет дана отдельная правовая оценка действиям должностных лиц фонда по вовлечению несовершеннолетних в незаконную деятельность. Разъясняем, что вовлечение несовершеннолетнего в совершение правонарушений влечет уголовную ответственность", - заявили в прокуратуре.

В надзорном органе напомнили, что в Казахстане с 16 лет обязательно наличие трудового договора, а с 14 лет допускается заключение такого договора при условии согласия законного представителя.

"За нарушение указанных требований работодатели несут административную ответственность по статье 86 Кодекса об административных правонарушениях.

Призываем благотворительные фонды и родителей более внимательно относиться к выполняемой детьми работе, в том числе волонтерской и иной деятельности, не допускать участие детей в противоправной деятельности", - добавили прокуроры.

В мае этого года в Минтруда рассказали, где казахстанские школьники могут подрабатывать летом.

Также в Казахстане стали активнее искать работу подростки в возрасте до 17 лет. В среднем они рассчитывают на зарплаты в пределах 90-150 тыс. тенге.

Ранее стало известно, что уровень безработицы в Казахстане составляет 4,7%, однако среди молодежи он ниже - лишь 3,7%.

