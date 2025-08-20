Главу Управления образования области Ұлытау взяли под стражу в зале суда

В области Ұлытау вынесли приговор руководителю управления образования и ее заместителю по делу о хищении бюджетных средств на сумму 93,2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п.2 ч.4 ст.189 УК), рассмотрел Жезказганский городской суд.

Одна подсудимая занимала должность руководителя областного управления образования, другая была ее бывшим заместителем, а третья исполняла обязанности главного бухгалтера управления образования.

"Глава управления образования, являясь должностным лицом, наделенным полномочиями по распоряжению бюджетными средствами, фиктивно трудоустроила двух лиц, достоверно зная, что фактически они не будут выполнять трудовые обязанности в управлении. В 2022-2023 годах она обеспечила незаконное начисление и выплату заработной платы указанным лицам за счет бюджетных средств", - установил суд.

Кроме того, в 2022 году руководитель управления образования, действуя группой лиц по предварительному сговору с другими подсудимыми, используя свое служебное положение, путем внесения изменении в план финансирования необоснованно перенаправила бюджетные средства на выплату премий работникам управления, в том числе самим подсудимым.

По материалам дела, главный бухгалтер незаконно оплатила жилищные расходы, несмотря на то, что она в протоколах жилищной комиссии отсутствовала, а также оплатила командировочные расходы, при этом она в служебные командировки не выезжала.

"В 2023 году глава управления образования, продолжая действовать по аналогичной схеме совместно с подсудимыми, необоснованно направила неосвоенные бюджетные средства на выплату премий сотрудникам, в том числе лицам, фактически не работавшим в управлении", - отметили в суде.

Продолжилась практика незаконного начисления командировочных расходов главному бухгалтеру и другим работникам, фактически не выезжавшим в командировки. Помимо этого, заместителю руководителя и техническим работникам необоснованно выплатили пособия на оздоровление.

"В результате противоправных действий троих подсудимых государству причинен имущественный ущерб в особо крупном размере - на общую сумму 93,2 млн тенге", - уточнили в суде.

Государственный обвинитель просил назначить двум подсудимым наказание в виде лишения свободы, а в отношении главного бухгалтера прекратить дело в связи с ее смертью.

Глава управления образования вину не признала в полном объеме. Ее заместитель вину признала частично - в части командировочных и жилищных выплат. Она просила переквалифицировать ее действия на ст.361 УК (Злоупотребление должностными полномочиями). Представитель умершего бухгалтера просил продолжить судебное разбирательство и вынести оправдательный приговор.

В ходе судебного разбирательства вина подсудимых была подтверждена совокупностью доказательств, представленных и исследованных в суде.

При назначении наказания суд учел требования статьи 52 УК, в том числе сведения о личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность и наказание.

Приговором Жезказганского городского суда подсудимых признали виновными по предъявленному обвинению.

Руководителю Управления образования области Ұлытау назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Ее заместитель получила такой же срок. Их взяли под стражу в зале суда.

Подсудимых пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе. Также бухгалтера признали виновной, но в связи с ее смертью наказание не назначено.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Алматинской области осудили руководителя районного отдела образования и 7 бухгалтеров по делу о хищении 686 млн тенге. Их признали виновными в хищении путем перечисления зарплаты лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в сфере образования.

В СКО вынесли приговор бухгалтеру районного отдела образования за хищение почти 40 млн тенге, а ее руководителя лишили должности из-за допущенных нарушений.

В Туркестанской области 46 работников Жетысайского отдела образования осудили за хищение более 4 млрд тенге. По данным следствия, оно осуществлялось путем незаконного перечисления зарплаты на банковские счета знакомых и родственников, которые фактически не работали в школах.

