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    Происшествия

      Хищения в отделе образования на 4 млрд тенге: 46 человек осудили в Туркестанской области

      Опубликовано:

      Суд
      Суд. Иллюстративное фото: Wasan Tita/Getty Images

      В Туркестанской области 46 работников Жетысайского отдела образования осудили за хищение более 4 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении 46 работников Жетысайского районного отдела образования по фактам растраты вверенного имущества.

      Органом следствия:

      - начальнику отдела М. предъявлено обвинение по ст.189 ч.4 п.2 УК (Растрата вверенного имущества в особо крупном размере);

      - начальнику отдела Ш. предъявлено обвинение по ст.189 ч.4 п.2 (Растрата вверенного имущества в особо крупном размере) и ст.28 ч.4 - 367 ч.4 УК (Подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере);

      - бухгалтеру отдела Ш. предъявлено обвинение по ст.189 ч.4 п.2 (Растрата вверенного имущества в особо крупном размере) и ст.218 ч.3 п.3 УК (Легализация денежных средств, полученных преступным путем, в крупных размерах);

      - остальные 43 бухгалтера обвинялись по ст.189 ч.4 п.2 УК (Растрата вверенного имущества в особо крупном размере).

      По данным следствия, подсудимые совершили хищение бюджетных средств путем незаконного перечисления заработной платы на банковские счета знакомых и родственников, которые фактически не работали в школах.

      В результате преступных действий, совершенных в период с 2021 по 2023 годы, государству был причинен ущерб на сумму более 4 млрд тенге.

      Вердиктом присяжных заседателей основным фигурантам уголовного дела (Ш. и М.) назначено наказание в виде лишения свободы на 9 и 10 лет соответственно. На основании ст.74 УК срок отбывания наказания Ш. отсрочен на 5 лет в связи с наличием малолетних детей.

      Действия двоих подсудимых переквалифицированы на ч.1 ст. 371 УК (Халатность), им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

      34 подсудимым по ст.189 ч.4 п.2 УК назначено наказание от 5 до 8 лет лишения свободы. Из них 4 подсудимым на основании статьи 74 УК срок отбывания наказания отсрочен на 5 лет в связи с наличием малолетних детей.

      18 подсудимым на основании статьи 63 УК наказание назначено условным. 12 подсудимых приговорены к реальному сроку. 8 подсудимым по ст.189 ч.2 п.1 / ст.189 ч.3 п.1 УК назначено наказание в виде ограничения свободы сроком от 1 года до 3 лет.

      Вопрос о возмещении ущерба оставлен для разрешения в порядке гражданского судопроизводства.

      Приговор не вступил в законную силу.

      Напомним, летом прошлого года стало известно, что в Туркестанской области ведется расследование уголовного дела по хищению государственных средств руководителями отдела образования и бухгалтерами. В прокуратуре отметили, что за период 2021-2023 годы причиненный ущерб государству составил более 4 млрд тенге. В качестве подозреваемых на тот момент признан 41 человек: 2 руководителя отдела образования, 1 главный бухгалтер, 2 его заместителя и 36 бухгалтеров.

      Также Сарыагашским районным судом осуждены руководители районного отдела образования и 8 бухгалтеров по делу о хищении 550 млн тенге. Двое приговорены к 7 годам, еще один - к 2 годам лишения свободы. Бухгалтеры получили наказания в виде лишения свободы, лишения свободы условно и ограничения свободы.

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