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Главу отдела образования осудили по делу о хищении 686 млн тенге в Алматинской области

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Деньги на столе
Деньги. Кадр из видео: t.me/antikornews

В Алматинской области осуждены руководитель районного отдела образования и 7 бухгалтеров по делу о хищении 686 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции, в результате работы по обеспечению законности в сфере образования ведомством пресечены факты системной коррупции в Алматинской области.

Так, Илийским районным судом оглашен приговор в отношении руководителя районного отдела образования Каткеевой Л. и 7 бухгалтеров этого же отдела.

"Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 686 млн тенге путем перечисления заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в сфере образования.

Кроме того, Каткеева, злоупотребляя должностными полномочиями, фиктивно трудоустроила своего водителя в подведомственную школу-гимназию на должность профориентатора, которому незаконно выплачена заработная плата в общей сумме 4,9 млн тенге", - рассказали в Антикоре.

По данным ведомства, Каткеева осуждена к 8 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Бухгалтерам назначено наказание в виде лишения свободы от 7 до 8 лет с запретом занимать должности на государственной службе по 10 лет.

Судебный акт в законную силу не вступил.

Ранее стало известно, что в Шымкенте окончено расследование по факту хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском университете имени Ауэзова в особо крупном размере и легализации имущества.

В числе подозреваемых: исполняющий обязанности ректора, директора финансового и административного департаментов, а также руководители подрядных организаций.

Следствием установлено, что университет заключил фиктивные договоры на оказание услуг, выполнение строительно-монтажных работ и поставку товаров на общую сумму 256 млн тенге, однако данные работы фактически не проведены.

Также в Илийском районном суде было рассмотрено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.190 УК) в отношении восьмерых подсудимых, шестеро из которых являлись должностными лицами Управления образования Алматинской области. Ущерб составил свыше 134 млн тенге.

Приговором суда все восемь человек признаны виновными в совершении уголовного правонарушения. Двое получили 5 лет 6 месяцев лишения свободы, четверо - по 5 лет заключения, еще двое - 3 года 6 месяцев колонии.

В соответствии со ст.74 УК исполнение наказания двоим подсудимым отсрочено до пяти лет, но не более чем до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.  

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2246391-glavu-otdela-obrazovaniya-osudili-po-delu-o-hishchenii-686-mln-tenge-v-almatinskoy-oblasti/