"Выставили на аукцион": пенсионерка лишилась квартиры после звонков мошенников в Шымкенте

В Шымкенте пенсионерка стала жертвой новой схемы мошенников - женщине сообщили об угрозе потери жилья и, что спасти ситуацию может продажа квартиры, передает "31 канал".

По информации телеканала, жительнице Шымкента Надежде Самогородской позвонили по телефону и сообщили, что ее квартиру выставили на аукцион. По ту сторону телефонной трубки представились сотрудниками банка. Они убедили женщину, что от ее имени оформлена доверенность, и "спасти" жилье можно только срочной продажей.

Сообщается, что звонки поступали по нескольку раз в час. Женщину "обрабатывали" целую неделю. Под постоянным давлением и угрозами, что пострадают близкие, пенсионерка, словно под гипнозом, начала выполнять все указания мошенников.

"У меня было такое состояние, как будто я зомби. Прошла купля-продажа, и мне сказали передать деньги по банкомату. На разные счета в плазе я перекинула 4,5 млн", - рассказала Надежда Самогородская.

Надежда Николаевна обратилась в полицию. По ее словам, дело завели, но не сразу.

В Департаменте полиции Шымкента пояснили, что по заявлению гражданки возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств дела.

Женщина надеется аннулировать сделку и вернуть свою квартиру, намерена обращаться в суд.

Подобные схемы телефонного мошенничества все чаще фиксируются по всей стране. Аферисты обманывают доверчивых граждан и вынуждают их продавать квартиры. По словам экспертов, людей в возрасте легче обмануть, мошенники давят на болевые точки, угрожают привлечь к ответственности и применяют психологические манипуляции.

Напомним, ранее в Астане женщину убедили, что она участвует в секретной операции МВД и Нацбанка. Она продала квартиру и перевела деньги "на безопасный счет", потеряв 16 млн тенге.

Также в Кокшетау пенсионерка продала квартиру за 18,5 млн тенге и отдала деньги мошенникам. Они убедили ее, что она помогает правоохранительным органам в проведении спецоперации.

Недавно сообщалось, что женщина отдала лжериелтору 40 млн тенге в Астане. У потерпевшей не было собственного жилья, она снимала квартиру, поэтому согласилась на "сделку", поясняют в полиции.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.