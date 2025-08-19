jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      "Выставили на аукцион": пенсионерка лишилась квартиры после звонков мошенников в Шымкенте

      Опубликовано:

      Фигурка в виде дома, ключ и монета лежат на купюрах тенге
      Иллюстративное фото: Max Zolotukhin/Getty Images

      В Шымкенте пенсионерка стала жертвой новой схемы мошенников - женщине сообщили об угрозе потери жилья и, что спасти ситуацию может продажа квартиры, передает "31 канал".

      По информации телеканала, жительнице Шымкента Надежде Самогородской позвонили по телефону и сообщили, что ее квартиру выставили на аукцион. По ту сторону телефонной трубки представились сотрудниками банка. Они убедили женщину, что от ее имени оформлена доверенность, и "спасти" жилье можно только срочной продажей.

      Сообщается, что звонки поступали по нескольку раз в час. Женщину "обрабатывали" целую неделю. Под постоянным давлением и угрозами, что пострадают близкие, пенсионерка, словно под гипнозом, начала выполнять все указания мошенников.

      "У меня было такое состояние, как будто я зомби. Прошла купля-продажа, и мне сказали передать деньги по банкомату. На разные счета в плазе я перекинула 4,5 млн", - рассказала Надежда Самогородская.

      Надежда Николаевна обратилась в полицию. По ее словам, дело завели, но не сразу.

      В Департаменте полиции Шымкента пояснили, что по заявлению гражданки возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств дела.

      Женщина надеется аннулировать сделку и вернуть свою квартиру, намерена обращаться в суд.

      Подобные схемы телефонного мошенничества все чаще фиксируются по всей стране. Аферисты обманывают доверчивых граждан и вынуждают их продавать квартиры. По словам экспертов, людей в возрасте легче обмануть, мошенники давят на болевые точки, угрожают привлечь к ответственности и применяют психологические манипуляции.

      Напомним, ранее в Астане женщину убедили, что она участвует в секретной операции МВД и Нацбанка. Она продала квартиру и перевела деньги "на безопасный счет", потеряв 16 млн тенге.

      Также в Кокшетау пенсионерка продала квартиру за 18,5 млн тенге и отдала деньги мошенникам. Они убедили ее, что она помогает правоохранительным органам в проведении спецоперации.

      Недавно сообщалось, что женщина отдала лжериелтору 40 млн тенге в Астане. У потерпевшей не было собственного жилья, она снимала квартиру, поэтому согласилась на "сделку", поясняют в полиции.

