Казахстанку три года шантажировали интимными фотографиями: задержан ее бывший парень (видео)

В Уральске задержали 23-летнего молодого человека, которого подозревают в том, что он три года шантажировал бывшую девушку интимными фото, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщает информационный портал МВД Polisia.kz, в Уральске задержан 23-летний местный житель.

"В течение трех лет он вымогал деньги у своей бывшей девушки, угрожая распространением ее интимных фотографий в интернете. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Западно-Казахстанской области установили, что в результате угроз потерпевшая передала злоумышленнику 9 млн тенге.

Факты вымогательства подтверждаются банковскими переводами и перепиской в мессенджере. Подозреваемый был задержан с поличным при получении очередной суммы - 150 тыс. тенге", - рассказали в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело, а задержанный водворен в изолятор временного содержания. В МВД добавили, что ход расследования находится на контроле у руководства департамента.

"При любых фактах вымогательства необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Не пытайтесь решать ситуацию самостоятельно и не поддавайтесь требованиям злоумышленников - это может лишь усугубить положение", - заявили в МВД.

Ранее житель Уральска распространил интимные фотографии бывшей жены - он отправил их ее отцу, а также в группу в WhatsApp. Суд признал мужчину виновным в вымогательстве и нарушении неприкосновенности частной жизни и приговорил к лишению свободы сроком на три года и два месяца.

А в Актюбинской области задержали молодых людей по подозрению в шантаже девушки распространением интимных фото и видео. Полицейские изъяли мобильный телефон с имеющимися внутри компрометирующими материалами.

В январе сообщалось, что у казахстанца потребовали 600 тыс. тенге, угрожая распространить его интимные видео и фото. Подозреваемого в шантаже задержали.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.