Top.Mail.Ru
Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Деньги требовали у казахстанца за интимные фото и видео

Опубликовано:

Расстроенный мужчина
Мужчина. Иллюстративное фото: Wild spirit shoot / Getty Images

У казахстанца потребовали 600 тыс. тенге, угрожая распространить его интимные видео и фото. Подозреваемого в шантаже задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 26 января 2025 года примерно в 14.50 сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области совместно с бойцами спецподразделения быстрого реагирования в микрорайоне "Шанырак" в Жанаозене провели оперативно-розыскные мероприятия.

В результате был установлен и задержан житель города 2004 года рождения, подозреваемый в совершении уголовного правонарушения.

"В ходе следствия было установлено, что подозреваемый угрожал своему знакомому распространением интимных фото и видеоматериалов и вымогал у него 600 тыс. тенге", - пояснили в МВД.

Обстоятельства совершения преступления выясняются в рамках следственных действий. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"В ходе обыска у подозреваемого были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие совершение преступления, а также 300 тыс. тенге, полученные преступным путем. Сотрудники полиции проводят все необходимые следственные мероприятия для полного установления вины подозреваемого", - уточнили в ведомстве.

Ранее житель Уральска распространил интимные фотографии бывшей жены - он отправил их ее отцу, а также в группу в WhatsApp. Суд признал мужчину виновным в вымогательстве и нарушении неприкосновенности частной жизни и приговорил к лишению свободы сроком на три года и два месяца.

А в Актюбинской области задержали молодых людей по подозрению в шантаже девушки распространением интимных фото и видео. Полицейские изъяли мобильный телефон с имеющимися внутри компрометирующими материалами.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2215922-dengi-trebovali-u-kazahstanca-za-intimnye-foto-i-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie