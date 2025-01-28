Деньги требовали у казахстанца за интимные фото и видео

У казахстанца потребовали 600 тыс. тенге, угрожая распространить его интимные видео и фото. Подозреваемого в шантаже задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 26 января 2025 года примерно в 14.50 сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области совместно с бойцами спецподразделения быстрого реагирования в микрорайоне "Шанырак" в Жанаозене провели оперативно-розыскные мероприятия.

В результате был установлен и задержан житель города 2004 года рождения, подозреваемый в совершении уголовного правонарушения.

"В ходе следствия было установлено, что подозреваемый угрожал своему знакомому распространением интимных фото и видеоматериалов и вымогал у него 600 тыс. тенге", - пояснили в МВД.

Обстоятельства совершения преступления выясняются в рамках следственных действий. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"В ходе обыска у подозреваемого были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие совершение преступления, а также 300 тыс. тенге, полученные преступным путем. Сотрудники полиции проводят все необходимые следственные мероприятия для полного установления вины подозреваемого", - уточнили в ведомстве.

Ранее житель Уральска распространил интимные фотографии бывшей жены - он отправил их ее отцу, а также в группу в WhatsApp. Суд признал мужчину виновным в вымогательстве и нарушении неприкосновенности частной жизни и приговорил к лишению свободы сроком на три года и два месяца.

А в Актюбинской области задержали молодых людей по подозрению в шантаже девушки распространением интимных фото и видео. Полицейские изъяли мобильный телефон с имеющимися внутри компрометирующими материалами.