      Провели подряд дней с нами

      Акмолинка лишилась своих сбережений после звонка

      Опубликовано:

      Пожилая женщина с мобильником
      Пенсионерка с телефоном. Иллюстративное фото: fizkes / Getty Images

      Доверчивая пенсионерка из Акмолинской области перевела 1 млн тенге на неизвестный счет, поверив позвонившим ей мошенникам, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники отдела полиции Аккольского района раскрыли ранее совершенное мошенничество по заявлению 71-летней жительницы одного из близлежащих сел.

      Потерпевшая сообщила, что 14 июня неизвестные лица обманным путем завладели принадлежащими ей деньгами в размере 1 млн тенге.

      "Злоумышленники позвонили женщине и сообщили, будто с ее банковских счетов осуществляется несанкционированное снятие денег, которые якобы необходимо "вернуть". Доверившись ложной информации, пенсионерка выполнила все указания неизвестного мужчины по телефону и перевела свои сбережения на указанный им счет", - рассказали в ДП Акмолинской области.

      В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен 19-летний житель Костаная, причастность которого проверяется.

      По факту мошенничества начато досудебное расследование.

      А в Астане вынесли приговор троим дропперам, которые в сговоре с неизвестным обманули пожилых людей на сумму свыше 14 млн тенге. Средства они переводили на расчетные счета организатора преступления, но часть полученной суммы оставляли себе за "работу".

      23-летнего карагандинца подозревают в обмане пенсионерок на сумму около 12 млн тенге. Молодого человека задержали полицейские после того, как пострадавшие уверенно опознали его как курьера, который забирал деньги.

      Еще один казахстанец по просьбе знакомого открыл счета в трех банках и передал доступ к ним за 75 тыс. тенге. Теперь он обязан вернуть 5,5 млн тенге, так как не мог представить доказательств законных оснований для получения этих денег.

