Карагандинки опознали в 23-летнем парне того, кто забрал у них почти 12 млн тенге

23-летнего карагандинца подозревают в обмане пенсионерок на сумму около 12 млн тенге. Молодого человека задержали полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, за три дня в Центральный отдел полиции поступило три заявления от пожилых женщин, которые стали жертвами мошенничества.

По данным МВД, злоумышленники довели схему обмана до совершенства. На телефоны пенсионерок поступали звонки от незнакомцев, которые взволнованно сообщали о ДТП с участием их дочери или внучки. В трубке звучали искаженные голоса, имитирующие голоса близких, что вводило карагандинок в состояние шока.

У женщин требовали немедленно передать деньги через курьера, уверяя, что он прибудет в течение нескольких минут. Поддавшись панике и страху за родных, горожанки отдавали все свои сбережения. Общий ущерб составил 11,8 млн тенге.

Оперативники заметили сходство в описаниях курьера, который фигурировал во всех трех случаях. В ходе расследования полицейским удалось найти 23-летнего мужчину из Караганды.

Пострадавшие уверенно опознали его как курьера, который забирал деньги. На допросе молодой человек признался в преступлениях, сообщив, что сам звонил пенсионеркам и приходил за деньгами.

Сейчас идет досудебное расследование по делу о мошенничестве. Полиция изучает, причастен ли задержанный к другим похожим преступлениям.

Отметим, что пожилые люди - любимая цель мошенников. Все потому, что они особенно уязвимы к манипуляциям и не всегда имеют доступ к надежной информации. Мы рассказывали о том, как защитить их от аферистов.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области выявили трех 15-летних жителей Житикары, которые продавали свои аккаунты в WhatsApp телефонным мошенникам, из-за чего две женщины лишились около 12 млн тенге. В настоящее время ведется следствие, в ходе которого действиям подростков дадут правовую оценку. Также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности их родителей.

