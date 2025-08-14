Казахстанец получил 75 тысяч тенге, но оказался должен 5,5 миллионов

Казахстанец по просьбе знакомого открыл счета в трех банках и передал доступ к ним за 75 тыс. тенге. Теперь он обязан вернуть 5,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело о взыскании необоснованного обогащения рассмотрел Таразский городской суд.

Суд установил, что в декабре 2024 года пенсионерка стала жертвой мошенников. Введенная в заблуждение, она перевела 5 миллионов тенге на счет ответчика, которого лично не знала.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Женщину признали потерпевшей.

"Ответчик утверждал, что также стал жертвой обмана: по просьбе знакомого открыл счета в трех банках и передал доступ третьему лицу, получив за это 75 тысяч тенге. Деньги истца он не видел и не использовал", - рассказали в суде.

Суд установил факт поступления средств на счет ответчика, а доказательств законных оснований для их получения мужчина не представил.

Аргументы о том, что он не распоряжался деньгами, признали несостоятельными - владелец счета обязан контролировать его использование.

Решением суда иск был удовлетворен. С мужчины взыскали 5 миллионов тенге, госпошлину и расходы по оплате услуг представителя в размере 500 тысяч тенге. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Кызылорде удовлетворили иск о возврате неосновательно полученных на счет 3,5 млн тенге. Истца признали жертвой мошенников - деньги он перечислил на чужой банковский счет, следуя указаниям неизвестных.

В Северном Казахстане стороны нашли компромисс в деле о неосновательном обогащении. Женщина получит обратно свои 950 тыс. тенге, которые ранее перевела со своего банковского счета на счет ответчика двумя транзакциями.

В области Ұлытау женщина перевела 26 млн тенге мошенникам, а после через суд добилась возврата 15,4 млн тенге у человека, на чей счет поступили деньги.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.