Двух девушек задержали в лесополосе недалеко от Уральска

В лесу неподалеку от Уральска полицейские задержали двух девушек, у которых нашли свертки с наркотиками. Обыск провели и в арендованной ими квартире, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Уральске полицейские пресекли крупный канал сбыта синтетических наркотиков.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2025" сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали двух девушек 1999 года рождения, подозреваемых в распространении запрещенных веществ методом "закладок".

Задержание произошло в лесополосе недалеко от города. При личном досмотре у девушек изъяли 30 свертков с порошкообразным веществом, обмотанных изолентой.

Позднее при обыске арендуемой квартиры обнаружили еще 125 свертков с аналогичным содержимым, пять контейнеров с порошком белого и красного цветов, один контейнер с веществом каменисто-темно-серого цвета, а также электронные весы, ZIP-пакеты и изоленту.

"Согласно заключению экспертизы, изъяты: альфа-PVP - 817,16 гр.; мефедрон - 782,44 гр.; гашиш - 192,13 гр. Общий вес составил 1 кг 599,6 гр., что эквивалентно примерно 15 тысячам разовых доз", - отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело. Обе задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование, устанавливаются каналы поставки и возможные соучастники.

Ранее стало известно, что в Акмолинской области у таксиста изъяли крупную партию наркотиков. В его машине нашли больше 2 кг синтетического вещества. Тем самым удалось пресечь ввоз в столицу более 11 тыс. доз мефедрона.

В Жамбылской области отца и сына осудили за незаконное хранение, перевозку и сбыт 200 кг наркотиков. Гашиш и высушенную марихуану нашли в их крестьянском хозяйстве.

А в Талдыкоргане задержали 23-летнего местного жителя, проверив его карманы. Также ночной обыск провели по месту жительства молодого человека, нашедшего работу в соцсети.

