Более 20 свертков с наркотиками нашли у жителя Астаны при личном досмотре (видео)

В Астане задержали предполагаемого закладчика. При личном досмотре у жителя Астаны нашли 21 сверток наркотических веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции столицы.

По данным полиции, у одного из домов по улице Жубанова был задержан 31-летний местный житель.

"Оперативники в ходе личного досмотра у молодого человека обнаружили и изъяли 10 свертков с веществом синего цвета со специфическим запахом. Далее, при обыске салона автомашины марки Honda с подлокотника найдено и изъято 11 свертков аналогичного вещества.

Изъятое было направлено на экспертизу, которая показала, что в свертках находился синтетический наркотик - "альфа-PVP. Установлено, что работу распространителя наркотических средств мужчине предложили в социальной сети Telegram. Он забирал фасованные свертки, с наркотиками замотанные в изоленту из тайников и делал закладки", - рассказали в полиции.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, ведется следствие.

Сегодня также сообщалось, что в лесу неподалеку от Уральска полицейские задержали двух девушек, у которых нашли свертки с наркотиками. Обыск провели и в арендованной ими квартире.

Ранее стало известно, что в Акмолинской области у таксиста изъяли крупную партию наркотиков. В его машине нашли больше 2 кг синтетического вещества. Тем самым удалось пресечь ввоз в столицу более 11 тыс. доз мефедрона.

А в Талдыкоргане задержали 23-летнего местного жителя, проверив его карманы. Также ночной обыск провели по месту жительства молодого человека, нашедшего работу в соцсети.

