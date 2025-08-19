Более 685 млн тенге похитили на яблоневых садах в Шымкенте
В Шымкенте вынесли приговор директору ТОО и заместителю председателя Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства за хищение более 685 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении двух подсудимых рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.
Одному из них, как лицу, приравненному к выполнению государственных функций, предъявили обвинение в хищении вверенного ему имущества в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору (п.2 ч.4 ст.189 УК).
Другой обвинялся по той же статье, а также в мошенничестве (п.2 ч.4 ст.190 УК).
Первый подсудимый являлся заместителем председателя АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" и одновременно занимал должность члена правления этого фонда, то есть был лицом, приравненным на выполнение государственных функций. Второй подсудимый занимал должность директора ТОО.
"С 2017 по 2018 годы они вместе с другими неустановленными лицами в группе лиц, вступив в предварительный сговор, при строительстве яблоневых садов СПК "Алма бау бакшалары" и СПК "Оңтүстік бау бакшалары" присвоили денежные средства АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" в сумме 430 658 050 тенге, причинив государству материальный ущерб в особо крупном размере", - установил суд.
Кроме того, по информации суда, директор ТОО в 2019 году в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами с ГУ "Управление сельского хозяйства Шымкента" путем обмана похитил 255 298 000 тенге, предназначенные для субсидирования яблоневых садов, причинив государству материальный ущерб в особо крупном размере.
Вина подсудимых подтверждалась показаниями представителей потерпевших, свидетелей, заключением судебных экспертиз, изъятыми вещественными доказательствами и другими доказательствами, собранными по делу.
Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы. Директор ТОО просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Второй подсудимый просил вынести в отношении себя оправдательный приговор.
Суд при назначении наказания учел наличие смягчающих обстоятельств, а именно наличие малолетних детей, которые находятся на иждивении. Отягчающие уголовную ответственность обстоятельства по делу не были установлены.
Суд признал директора ТОО виновным по п.2 ч.4 ст.189 и п.2 ч.4 ст.190 УК. Ему окончательно назначили 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также его лишили права занимать руководящие должности в коммерческих структурах сроком на 5 лет.
Заместителя председателя АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" также признали виновным по п.2 ч.4 ст.189 УК. Ему назначили 8 лет лишения свободы. Его пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что в Жамбылской области рассмотрели дело о мошенничестве в особо крупном размере. Более 373 млн тенге похитили из бюджета на саженцах яблони. На скамье подсудимых оказались 7 человек - руководители и работники ТОО.
В начале года депутат Бакытжан Базарбек заявил о хищениях миллиардов из бюджета, выделенных на посадку деревьев. По его данным, в Мангистауской области в 2021 году вместо 556 тыс. деревьев посадили около 20 тыс., в 2022 году вместо 167 тыс. посадили 21 тыс. саженцев.
В прошлом году в Жамбылской области суд вынес приговор по делу о хищении субсидий на сумму свыше 900 млн тенге, выделенных государством на посадку элитных сортов малины.
