"Дергала за волосы и несколько раз пнула": женщину избили в автобусе в Шымкенте

В маршрутном автобусе в Шымкенте из хулиганских побуждений избили одну из пассажирок. Напавшую приговорили к году ограничения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (п.5 ч.2 ст.108-1 УК РК) рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.

Инцидент произошел 25 июня 2025 года в автобусе маршрута №21.

"Подсудимая из хулиганских побуждений схватила потерпевшую за волосы, дергала и несколько раз пнула ее, тем самым нанесла телесные повреждения, которые оцениваются как легкий вред здоровью", - установил суд.

Вина подсудимой подтверждалась заключением экспертизы, видеозаписью происшествия и другими доказательствами, собранными по делу.

Прокурор просил назначить подсудимой наказание в виде 1 года ограничения свободы. Потерпевшая отметила, что не простила обвиняемую, и просила назначить наказание в соответствии с законом.

Подсудимая признала вину и просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд при назначении наказания учел наличие смягчающих обстоятельств, а именно наличие ребенка, которые находятся на ее иждивении, и признание вины. Отягчающие обстоятельства установлены не были.

Суд признал женщину виновной. Ей назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по п.5 ч.2 ст.108-1 УК РК умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее стало известно, что в Кызылординской области местная жительница попросила знакомую вернуть долг, что стало причиной их ссоры. В итоге женщина нанесла побои должнице.

