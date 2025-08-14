"Бывают очень жестокими": массовую драку девочек сняли на видео в одном из дворов Алматы

Полиция Алматы собирается установить участниц массовой драки, которая произошла в одном из микрорайонов города. Видео с дракой опубликовано в Сети, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Kozachkov offside опубликовано видео с информацией о том, что в одном из дворов Алматы произошла массовая драка между девочками. На кадрах слышны крики девочек, а также видно, как они держат друг друга за волосы.

"Да, девочки бывают очень жестокими", - сказано в описании к видео.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"По данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района проводится проверка. Участники конфликта и его обстоятельства будут непременно установлены и приняты меры в соответствии с требованиями законодательства", - сказано в сообщении.

Несколько дней назад в Сети появилось видео, как две сотрудницы одной из столичных донерных устроили драку прямо на рабочем месте. С ними провели разъяснительную беседу.

До этого в одном из дворов Алатауского района Алматы произошла массовая уличная драка, ее участников доставили в полицию.

А в Мангистауской области произошла массовая драка с участием подростков. Судя по кадрам с места событий, в конфликте приняли участие несколько десятков парней.

