Отмечавшие свадьбу участники кортежа остались без машин после видео в Казнете

В Туркестанской области водителей, которые ехали в свадебном кортеже, привлекли к ответственности за нарушение ПДД, а машины забрали на спецстоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе мониторинга социальных сетей полиция выявила видеозапись грубого нарушения правил дорожного движения водителями нескольких автомашин в Туркестанской области.

Инцидент произошел в Сауранском районе во время свадебного торжества. В ходе проверки установлены водители пяти автомобилей Mercedes-Benz, Toyota и Nexia.

Все транспортные средства были задержаны и помещены на спецстоянку. Нарушителей привлекли к ответственности за создание аварийной обстановки, несоблюдение требований по перевозке пассажиров, управление авто без госномеров, нарушение правил маневрирования и другие правонарушения, повлекшие повреждение транспортных средств.

Ранее стало известно, что в Мангистауской области задержали гостей свадьбы, которые устроили драку у ресторана. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

"Экстремальное шоу" устроили водители в честь свадьбы друга в Экибастузе. Праздничный проезд сопровождался созданием помех другим участникам движения и нарушением ПДД.

