Участников свадебного кортежа наказали в Туркестанской области (видео)

В Туркестанской области водителей, участвовавших в свадебном кортеже, привлекли к ответственности за нарушение ПДД и создание аварийной ситуации на дороге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, полицейские Туркестанской области выявили свадебный кортеж из нескольких автомобилей, нарушивших правила дорожного движения на трассе Шымкент - Самара.

В результате оперативных мер, принятых стражами порядка, личности водителей были установлены, а сами нарушители привлечены к административной ответственности.

"В частности, водители автомобилей Mercedes-Benz и пяти Toyota Camry понесли наказание за нарушение правил маневрирования, создание аварийной ситуации, а также за эксплуатацию транспортных средств с техническими нарушениями", - отметили в МВД.

В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" сотрудники полиции провели разъяснительную работу, напомнив водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее в Костанае оштрафовали водителей свадебного кортежа, которые проигнорировали красный сигнал светофора. Инцидент стал известен благодаря видео, на котором видно, как шесть элитных автомобилей нарушают правила дорожного движения.

Свадебный кортеж из четырех Toyota Аlphard и одного Mercedes привлек внимание стражей порядка. Водители совершали опасные маневры на дороге, на них составили административные протоколы. Авто отправились на штрафстоянку.