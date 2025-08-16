КНБ ликвидировал нарколабораторию в ВКО (фото)
Комитет Национальной безопасности провел спецоперацию по ликвидации нарколаборатории в ВКО - два человека взяты под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.
Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры в августе текущего года была проведена операция по ликвидации нарколаборатории в ВКО.
По подозрению в совершении преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана.
В КНБ сообщили, что в ходе обыска обнаружено и изъято более 240 л психотропного вещества и 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков.
Проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса.
Отметим, на днях Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совбеза РК. Президент сделал акцент на том, что ситуация с наркотиками приобретает все более тревожный характер как в нашей стране, так и в международном масштабе.
Токаев также поручил усилить работу по профилактике наркомании, особенно в образовательной и информационной сферах. Он указал на недопустимость популяризации наркотиков среди молодежи, отметив негативную тенденцию романтизации употребления запрещенных веществ и алкоголя в интернете и медиаиндустрии.
Особое внимание было уделено комплексу вопросов, связанных с повышением эффективности выявления, пресечения и наказания за наркоправонарушения.
Кроме того, Токаев поручил перевести штаб по борьбе с наркотиками на уровень правительства. Об этом сообщил его пресс-секретарь.
