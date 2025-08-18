Казахстанцев предупредили о схемах со студенческими грантами

В Астане раскрыли схему обмана студентов, которые хотели перевестись с платного обучения на грант. Подозреваемую задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщили на медиапортале Polisia.kz, 33-летнюю женщину подозревают в том, что она обещала решить вопрос с переводом студентов на государственный образовательный грант благодаря своим влиятельным связям. В этом она убеждала семьи учащихся и просила за это денежное вознаграждение, уверяя: "Передайте деньги - остальное я улажу сама".

"В надежде обеспечить детям образование, родители передавали последние сбережения - некоторые даже брали в долг или продавали бытовую технику. Однако ни гранта, ни денег. Женщина уволилась с работы и перестала выходить на связь. Общий ущерб составил около 800 тыс. тенге", - рассказали в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование. Полицейские проверяют ее причастность к другим аналогичным эпизодам.

Полиция призывает граждан быть бдительными. Государственный грант предоставляется исключительно по заслугам, на основании знаний и в рамках закона.

Добавим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1 000 МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, в прошлом году мошенник взял крупную сумму денег у сельчан за поступление на грант в престижный вуз. Подозреваемого задержали столичные полицейские.

А в начале этого года вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки в кулуарах сената опроверг продажу грантов в Интернете.

Кроме того, недавно появился список получивших образовательные гранты в Казахстане в 2025 году. Документ с именами победителе1 опубликовал глава Миннауки Саясат Нурбек.

