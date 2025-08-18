Жительницу Астаны подозревают в убийстве собственной матери

В Астане задержали женщину, которую подозревают в убийстве собственной матери. На данный момент известно, что между женщинами произошел конфликт, сообщает Liter.kz.

В Instagram-аккаунте Astana_brother опубликовали информацию о том, что в Астане дочь подозревают в убийстве матери.

"По предварительным данным, в результате семейного конфликта жительница Астаны нанесла своей матери смертельное ножевое ранение. По словам очевидцев, погибшая несколько дней находилась в квартире без признаков жизни. У подозреваемой есть грудной ребенок, которому еще нет года", - сказано в публикации.

Информацию прокомментировали в Департаменте полиции Астаны.

"По факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемая - дочь погибшей, задержана. По предварительным данным, между женщинами произошел конфликт, переросший в ссору, в ходе которой дочь нанесла матери ножевое ранение", - сообщили в пресс-службе ДП города.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

В январе этого года в Шымкенте начали расследовать убийство женщины, чье тело нашли на месте пожара. В преступлении подозревают сына погибшей, его задержали.

В сентябре прошлого года в Сети появилась информация об убийстве жительницы Тараза. В преступлении заподозрили ее сына.

А в Северо-Казахстанской области пожилую женщину убили в день ее рождения. В преступлении заподозрили ее сына. 59-летнего мужчину задержали и водворили в ИВС.

