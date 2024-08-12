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Эзотерика

Казахстанца подозревают в убийстве матери в день ее рождения

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Торт со свечами
Торт со свечами. Иллюстративное фото: pexels.com

В Северо-Казахстанской области пожилую женщину убили в день ее рождения. В этом заподозрили ее сына. Как сообщили в ДП региона, подозреваемый задержан, передает NUR.KZ.

"По подозрению в совершении убийства 82-летней женщины в Тайыншинском районе СКО полицейскими задержан и водворен в изолятор временного содержания 59-летний мужчина. Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

Напомним, ранее в Северо-Казахстанской области присяжные за недоказанностью вины вынесли оправдательный вердикт в отношении двух подростков, обвиняемых в совершении разбоя и убийства. Однако одного из несовершеннолетних признали виновным в краже чужого имущества. За это он получил 2 года лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2147949-kazahstanca-podozrevayut-v-ubiystve-materi-v-den-ee-rozhdeniya/

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