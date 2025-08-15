Воспитатель прижгла девочку утюгом в Костанае из-за семейных проблем

В Костанае вынесли приговор воспитателю, которая в апреле этого года прижгла утюгом ребенка в центре оказания специальных социальных услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Сегодня в Костанае вынесли приговор в отношении воспитателя детского центра оказания социальных специальных услуг. По данным издания "Костанайские новости", в марте этого года в полицию обратилась директор центра.

Сообщалось, что факты нанесения утюгом ожога подопечной подтвердили камеры наблюдения. Воспитатель тогда сообщила, что у нее семейные проблемы, поэтому она не справилась с эмоциями.

В пресс-службе Костанайского областного суда сегодня рассказали, что потерпевшей К. был причинен легкий вред здоровью. Сама подсудимая вину признала полностью и раскаялась, а также возместила ущерб.

"В качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств судом были учтены чистосердечное раскаяние подсудимой и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Суд назначил подсудимой Б. окончательное наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев, с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними сроком на 3 года", - сообщили в суде.

На весь срок отбывания наказания установлен пробационный контроль, а также осужденная привлечена к принудительному труду на весь срок наказания.

В августе прошлого года полиция области Жетіcу прокомментировала информацию о том, что в Центре адаптации несовершеннолетних города Талдыкоргана ребенка прижгли утюгом.

Добавим, 15 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей.

В сентябре 2023 года президент поручил ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении детей.

