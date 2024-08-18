Депутат заявил, что ребенка прижгли утюгом в центре адаптации в Талдыкоргане

Полиция области Жетіcу прокомментировала информацию о том, что в Центре адаптации несовершеннолетних города Талдыкоргана ребенка прижгли утюгом, передает NUR.KZ.

На странице депутата областного маслихата Ермека Егинбаева в Instagram был опубликован пост о том, что в центре адаптации несовершеннолетних Талдыкоргана малолетнего ребенка прижгли утюгом.

Автор поста сообщил, что он как уполномоченный по правам несовершеннолетних пообщался с сотрудниками центра. Так ему стало известно, что мальчик, предположительно получивший травму, провел месяц в этом реабилитационном центре вместе со своей сестрой. Мама детей недавно умерла, органы опеки подготовили документы для передачи детей новому опекуну.

В пресс-службе Департамента области Жетісу корреспонденту NUR.KZ сообщили, им поступило сообщение о возможном факте жестокого обращения с несовершеннолетним в Центре адаптации несовершеннолетних города Талдыкорган.

По данным, предоставленным заявительницей, на теле 7-летнего мальчика были обнаружены ожоги, якобы нанесенные в результате насильственных действий со стороны сотрудников учреждения.

"На данный момент по этому факту возбуждено уголовное дело и начато тщательное расследование. Проведены первичные следственные мероприятия, в ходе которых были получены объяснения от сотрудников центра.

Руководство учреждения утверждает, что инцидент, в результате которого ребенок получил ожог, произошел 24 июля 2024 года и был квалифицирован как несчастный случай.

Однако, учитывая серьезность обвинений, департамент полиции назначил проведение дополнительных экспертиз, в том числе судебно-медицинской экспертизы. Ведется опрос свидетелей, включая сотрудников и воспитанников центра", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что полиция продолжает всесторонне расследовать данный инцидент.

Напомним, мае прошлого года жительница Астаны обратилась в полицию по факту жестокого обращения с ее ребенком в одном из реабилитационных центров столицы. В ДП города сообщили, что было начато досудебное расследование по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Добавим, 15 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей.

В сентябре 2023 года президент поручил ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении детей.