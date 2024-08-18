Депутат заявил, что ребенка прижгли утюгом в центре адаптации в Талдыкоргане
Опубликовано:
Полиция области Жетіcу прокомментировала информацию о том, что в Центре адаптации несовершеннолетних города Талдыкоргана ребенка прижгли утюгом, передает NUR.KZ.
На странице депутата областного маслихата Ермека Егинбаева в Instagram был опубликован пост о том, что в центре адаптации несовершеннолетних Талдыкоргана малолетнего ребенка прижгли утюгом.
Автор поста сообщил, что он как уполномоченный по правам несовершеннолетних пообщался с сотрудниками центра. Так ему стало известно, что мальчик, предположительно получивший травму, провел месяц в этом реабилитационном центре вместе со своей сестрой. Мама детей недавно умерла, органы опеки подготовили документы для передачи детей новому опекуну.
В пресс-службе Департамента области Жетісу корреспонденту NUR.KZ сообщили, им поступило сообщение о возможном факте жестокого обращения с несовершеннолетним в Центре адаптации несовершеннолетних города Талдыкорган.
По данным, предоставленным заявительницей, на теле 7-летнего мальчика были обнаружены ожоги, якобы нанесенные в результате насильственных действий со стороны сотрудников учреждения.
"На данный момент по этому факту возбуждено уголовное дело и начато тщательное расследование. Проведены первичные следственные мероприятия, в ходе которых были получены объяснения от сотрудников центра.
Руководство учреждения утверждает, что инцидент, в результате которого ребенок получил ожог, произошел 24 июля 2024 года и был квалифицирован как несчастный случай.
Однако, учитывая серьезность обвинений, департамент полиции назначил проведение дополнительных экспертиз, в том числе судебно-медицинской экспертизы. Ведется опрос свидетелей, включая сотрудников и воспитанников центра", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что полиция продолжает всесторонне расследовать данный инцидент.
Напомним, мае прошлого года жительница Астаны обратилась в полицию по факту жестокого обращения с ее ребенком в одном из реабилитационных центров столицы. В ДП города сообщили, что было начато досудебное расследование по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Добавим, 15 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей.
В сентябре 2023 года президент поручил ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении детей.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2150230-deputat-zayavil-chto-rebenka-prizhgli-utyugom-v-centre-adaptacii-v-taldykorgane/