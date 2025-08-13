Таксиста задержали в Акмолинской области: в машине найдены вещества на 40 млн тенге (видео)

В Акмолинской области у таксиста изъяли крупную партию наркотиков - в его машине нашли больше 2 кг синтетического вещества, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области, на территории Аршалынского района наркоборцы задержали мужчину, подозреваемого в распространении наркотических средств. Тем самым удалось пресечь ввоз в столицу более 11 тыс. доз мефедрона.

По информации полиции, 32-летний житель Астаны на протяжении нескольких месяцев совмещал работу частного таксиста и наркозакладчика.

"Во время задержания сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности ДП нашли в салоне автомашины 2 кг 200 гр запрещенного вещества - мефедрона. Стоит отметить, что оценочная стоимость изъятого наркотика на черном рынке - более 40 млн тенге", - сообщила в Instagram пресс-служба ДП области.

По данным оперативников, сам задержанный пояснил, что преступной деятельностью начал заниматься около двух недель назад. Однако было установлено, что рабочий "стаж" фигуранта значительно больше.

По факту незаконного сбыта наркотических средств проводится досудебное расследование. Распространитель задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Отметим, что согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, сегодня на заседании Совета безопасности президент сделал акцент на том, что ситуация с наркотиками приобретает все более тревожный характер как в нашей стране, так и в международном масштабе.

Кроме того, недавно в Астане раскрыли схему интернет-сбыта наркотических средств. Полиция задержала 30-летнего подозреваемого с 2,5 кг эфедрона.

Также сообщалось, что Комитет нацбезопасности вместе с органами прокуратуры ликвидировал в Алматы сразу две нарколаборатории и склад с прекурсорами.

До этого жителя столицы задержали на Астраханском шоссе в ходе ОПМ. В его машине обнаружили наркотические средства весом 1,5 кг.

