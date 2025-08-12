Отца и сына отправили в колонию в Жамбылской области

В Жамбылской области отца и сына осудили за незаконное хранение, перевозку и сбыт 200 кг наркотиков. Запрещенные вещества нашли в их крестьянском хозяйстве, передает NUR.KZ на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, осенью 2024 года двое мужчин с целью сбыта собрали в особо крупном размере наркотические средства "гашиш" и "высушенная марихуана" и спрятали их в крестьянском хозяйстве, расположенном в Рыскуловском районе Жамбылской области.

"1 декабря 2024 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДКНБ по области указанные лица задержаны при сбыте наркотического средства "гашиш" в особо крупном размере - 12 кг 720 г - за 1 млн тенге", - рассказали в прокуратуре Жамбылской области.

Кроме того, в крестьянском хозяйстве, принадлежащем данным лицам, изъяли 13 мешков с веществами растительного происхождения, в которых обнаружили высушенную марихуану общим весом 185 кг.

Приговором СМУС Жамбылской области от 23 июля 2025 года отца и сына признали виновными в незаконном хранении, перевозке и сбыте наркотических средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п.1,3 ч.3 ст.297 УК).

Их приговорили к 7 годам лишения свободы каждого. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.1, 3 ч.3 ст.297 УК РК незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее жителя Жамбылской области задержали по подозрению в хранении крупной партии наркотика, пакет с которым изъяли из его автомобиля. Он возвращался домой за рулем автомобиля Volkswagen Passat.

