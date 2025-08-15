jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Администратора гостиницы убили в Талдыкоргане, чтобы скрыть другое преступление

      Опубликовано:

      Преступник
      Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: K-Kwanchai / Getty Images

      К 18 годам лишения свободы приговорили подсудимого по делу об убийстве администратора гостиницы в Талдыкоргане. Он должен выплатить 18 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Жетісу.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту совершения убийства с целью скрыть другое преступление, кражи, умышленного уничтожения чужого имущества (п.10 ч.2 ст.99, ч.1 ст.188, п.1 ч.2 ст.202 УК) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетісу.

      Выяснилось, что в мае текущего года года подсудимый приехал в Талдыкорган по личным делам и снял номер в гостинице. На следующий день, находясь в ресторане гостиницы и не имея достаточной суммы для оплаты заказа, он договорился с администрацией ресторана оплатить счет на следующий день.

      По материалам дела, у подсудимого возник преступный умысел на тайное хищение денег с ресепшена гостиницы, чтобы погасить долг в ресторане. С этой целью, убедившись, что администратор гостиницы спит, он отключил электричество и начал искать деньги у стойки регистрации.

      Не найдя деньги, он взял платежный терминал известного банка и начал уходить. В это время от шума проснулась администратор гостиницы, которая вышла из комнаты и увидела подсудимого.

      Вернувшись в свою комнату, женщина взяла мобильный телефон и собиралась вызвать полицию. По версии следствия, увидев это, подсудимый выхватил у нее мобильный телефон и повалил ее на кровать.

      "Он неоднократно ударил ее по лицу правой и левой рукой, далее, взяв красный огнетушитель у входа в отель, ударил женщину по голове 4-5 раз. Не останавливаясь на достигнутом, взял в том же месте металлические ножницы и нанес ей множественные удары по телу, от полученных повреждений женщина скончалась на месте", - установил суд.

      Как посчитало обвинение, он похитил мобильные телефоны, принадлежавшие администратору и владельцу гостиницы. Заметив, что в отеле установлены камеры видеонаблюдения, мужчина решил скрыть преступление путем поджога стойки регистрации, после чего скрылся с места преступления.

      Вина подсудимого, помимо его признательных показаний, подтверждалась допросами представителей потерпевших, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами.

      Приговором суда мужчину признали виновным по ч.1 ст.99, ч.1 ст.188, п.1 ч.2 ст.202 УК. Окончательно ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет.

      С подсудимого в пользу потерпевших также взыскано более 18 миллионов тенге материального ущерба и морального вреда. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

      Напомним, в мае 2025 года в гостинице на улице Каблиса Жырау в Талдыкоргане произошел пожар. На первом этаже в комнате администрации было обнаружено тело женщины 1982 года рождения с признаками насильственной смерти.

      В Департаменте полиции области Жетісу сообщили, что оперативно-следственным путем по горячим следам был задержан и заключен под стражу 23-летний подозреваемый.

      В начале этого года стало известно, что в Шымкенте расследуют убийство женщины, чье тело нашли на месте пожара. В преступлении подозревают сына погибшей.

