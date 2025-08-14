Школьников выстроили в ряд и избили: 17-летний юноша умер на западе Казахстана

Сегодня в Мангистауской области вынесли приговор по делу о гибели школьника в селе Акжигит, о которой стало известно в апреле текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

В Мангистауском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении Ж. Его обвиняли в совершении насильственных действий из хулиганских побуждений в отношении заведомо несовершеннолетнего, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

"В селе Акжигит Бейнеуского района подсудимый Ж. собрал у подземного перехода под железнодорожными путями учеников 11-го класса. Воспользовавшись незначительным инцидентом, Ж. выстроил их в ряд и, под предлогом "воспитательной работы", начал наносить удары кулаками в грудь несовершеннолетним К. и С.

В результате полученных ударов С. был доставлен во врачебный пункт, где, не приходя в сознание, скончался", - рассказали в суде.

Прокурор просил назначить Ж. наказание в виде 10 лет лишения свободы, а подсудимый вину не признал. В итоге, ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Напомним, в селе Акжигит Бейнеуского района 8 апреля при странных обстоятельствах умер 17-летний парень. Родным сказали, что он упал и получил травму, вследствие чего и наступила смерть. Однако семья подозревает, что его убили - на теле юноши были обнаружены странные пятна, похожие на следы побоев.

Позже сообщалось о задержании подозреваемого. Было возбуждено уголовное дело по статье 196 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).

После этого жители села Акжигит рассказали, что группировкой молодых людей выстроена система поборов и запугивания школьников и трагедия с гибелью 17-летнего подростка может повториться.

