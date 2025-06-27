Женщина родила на остановке в Караганде

В социальных сетях появилась информация о том, что на остановке "ТБЦ" в Караганде женщина родила ребенка. Мать и ребенок живы, однако малыш в реанимации, передает eKaraganda.kz.

Необычное появление на свет случилось в районе обеда. Свидетелями происходящего стали прохожие, которые вызвали скорую помощь.

Как говорят очевидцы, карета скорой помощи приехала быстро, после чего увезла роженицу.

В областном управлении здравоохранения рассказали о состоянии мамы и ее малыша.

"По результатам оказания помощи роженица с новорожденным ребенком доставлены в перинатальный центр ОКБ. Состояние мамы стабильное. Ребенок находится в реанимации, состояние тяжелое", - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что 40-летняя жительница Кызылорды Ажаркуль Тулегенова родила 10-го ребенка. Теперь в ее семье пять мальчиков и пять девочек. Первому ребенку уже исполнилось 16 лет, он поступил в колледж.

А в Мангистауской области женщина в 35 лет родила 12-го ребенка. Как рассказала многодетная мама, в ее семье теперь 10 девочек и два мальчика. Последние роды прошли хорошо, женщина и ребенок здоровы.

В прошлом году женщина родила в поезде по дороге из Алматы в Усть-Каменогорск. Роды благополучно приняли работники поездной бригады.